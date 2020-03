13:36 Uhr

Ein Stück Auenland in Ulm mit Billy Boyd und der "Philharmonie des Auenlands"

„Herr der Ringe“ gibt es auch in der Konzert-Version: Im CCU war Billy Boyd mit dabei – der echte Hollywood-Pippin (hier mit dunkler Gitarre).

Beim „Herr der Ringe“-Konzert singt und spielt ein echter Hollywood-Hobbit im CCU. Nur der angekündigte Sky du Mont fehlt.

Von Stefan Kümmritz

Märchenland im Congress-Centrum Ulm: Das Publikum im – nicht voll besetzten – Saal des CCU wurde am Montagabend in die Fantasiewelt des Schriftstellers John Ronald Reuel Tolkien entführt und fühlte sich von der Musik zu den beiden Filmtrilogien „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ rundum verzaubert. Es konnte hier zwei Stunden lang in die Geheimnisse von Mittelerde, des Auenlandes sowie der Hobbits, Elben, Zwerge, Orks, Trolle und Zauberer eintauchen.

Die „Philharmonie des Auenlandes“, das dänische „Tolkien-Ensemble“ und ein Chor glänzten musikalisch um die Wette – und einen Hauch von Hollywood brachte Billy Boyd ins Haus, der schottische Darsteller des Hobbits Pippin in der großen Peter-Jackson-Trilogie. Boyd erzählte zwischen den Musikstücken – leider oft nicht so gut verständlich – in seiner Heimatsprache die Geschichte der Bücher. Durch Abwesenheit glänzte der zunächst angekündigte Schauspieler Sky du Mont. Er hätte auf Deutsch durch den Abend führen sollen.

Auch ohne Sky du Mont wird der "Herr der Ringe"-Abend zum Erfolg

Letztlich tat das der Qualität des Konzerts aber keinen großen Abbruch. Auch wer die verzwickten, epischen Bücher „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ nicht aus dem Effeff kannte, kam auf seine Kosten. Zur Erinnerung: Im ersteren Werk wird die Geschichte eines Rings erzählt, um den heftige Kämpfe entbrennen und mit dessen Vernichtung im Feuer die böse Macht des Herrschers Sauron vergeht. Hauptfiguren sind vier Hobbits, die plötzlich mitten im heftigen Geschehen sind, obwohl sie eigentlich im Auenland sehr friedliebend leben. In die Geschichte stark eingebunden sind sogenannte Elben, fiktive menschenähnliche Wesen, die die Guten sind, daneben auch richtige Menschen (des Westens und des Nordens), Zwerge und Zauberer, deren Feinde die Orks, Trolle und Menschen des Ostens und Südens sind. Hobbits, oder Halblinge, sind fiktive 60 bis 120 Meter große menschliche Wesen, die in „Der Hobbit“ die Hauptrolle spielen.

Das Geschehen der Bücher wird bei der Aufführung im CCU nur sprachlich (Billy Boyd) und mit großen Projektionen von fabelhaften Wesen oder Landschaften (zum Beispiel riesige Felsen, aus deren Spitzen Feuer stürmt) dargestellt. Für die musikalische Traumreise ins Fantasieland hat letztlich Howard Shore gesorgt, der die Musik zu beiden Filmtrilogien komponiert hat und der dafür mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.

Pippin-Darsteller Billy Boyd beweist in Ulm sein Talent als Sänger

Billy Boyd zeigt seine Klasse auch als Sänger und Gitarrist, vor allem, als er kurz vor Schluss des Konzerts ganz sanft und melancholisch „The last goodbye“ aus der Trilogie „Der Hobbit“ zum Besten gibt. Die Melodien von Shore lassen, gespielt vom Orchester, mal mit bombastischen Pauken und Trompeten den Saal erbeben oder kommen – zum Beispiel mit Flöten und Fagotten – elbenhaft zart herüber.

Im Hintergrund legt der Chor einen feinen Gesangsteppich aus, vor dem die ganz in Weiß gekleideten Solisten des Tolkien-Ensembles, darunter zwei stimmgewaltige Sängerinnen und eine exzellente Violinistin, den Zauber der Filmmusik direkt ins Publikum tragen. Und dann kommt wieder die „Philharmonie des Auenlandes“ mit dramatischer Wucht, die plötzlich verebbt und in einen leicht säuselnden Wellenschlag übergeht. Drei junge Frauen tanzen alleine einen Reigen – und dann auch mit vorher ahnungslosen Männern aus dem Publikum.

Am Ende des Konzerts grüßt der 2015 verstorbene Saruman-Darsteller Christopher Lee in einer posthumen Botschaft von der Leinwand, das Orchester lässt es noch einmal krachen und dann ist das musikalische Spektakel aus dem Auenland vorbei. Auch die nicht so Tolkien-firmen Besucher verabschieden die Musiker mit verdientem, anhaltendem Applaus.

