15.02.2020

Ein Stück weit depressiv

Der Landkreis steht finanziell besser da als in früheren Jahren und senkt deshalb die Kreisumlage für die Kommunen. Allerdings gab es bei der Haushaltsverabschiedung einige sehr kritische Anmerkungen zum Etat

Von Ronald Hinzpeter

Vom Ende her betrachtet scheint alles in Butter zu sein: Sämtliche Kreistagsmitglieder hoben die Hand und segneten damit den Kreis-Etat ab. Davor jedoch gab es einige Mäkeleien zu hören, die Vizelandrat Franz-Clemens Brechtel zu der Bemerkung animierten: „Man könnte bei den Wortbeiträgen ein Stück weit depressiv werden.“ Zumindest die CSU hatte überhaupt nichts an dem Zahlenwerk auszusetzen, die anderen drei Parteien mochten nicht so sehr in das Lob für das Zahlenwerk einstimmen. Der Grüne Helmut Meisel sagte es am drastischsten: Er hält den Haushalt für geschönt und sprach von „schimmernden Seifenblasen“.

Aber der Reihe nach. Wie Kämmerer Mario Kraft vor dem Kreistag erläuterte, hat sich die Finanzlage so weit entspannt, dass sogar die Kreisumlage wieder ein wenig gesenkt werden kann. Die war vor drei Jahren um drei Prozentpunkte angehoben worden, damit die Klinikkrise die Kreisfinanzen nicht in den Abgrund reißt. Mittlerweile hat sich das Defizit der Krankenhäuser nach unten entwickelt – wenn auch immer noch auf hohem Niveau. Heuer muss der Kreis immerhin noch ein veranschlagtes Minus von 11,6 Millionen Euro ausgleichen. Vergangenes Jahr lag das Defizit allerdings noch drei Millionen Euro höher.

Deshalb wurde jetzt die Kreisumlage um eineinhalb Prozentpunkte auf 47 Prozent gesenkt. Das sind aber immer noch zwei Prozentpunkte mehr als der Durchschnitt im Freistaat. Deshalb sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Schäufele, der Kreis sei mitnichten Spitze, sondern nur „Durchschnitt im Süden“.

Nach Darstellung von Kraft liegt die Verschuldung so niedrig wie seit fünf Jahren nicht mehr. Trotz Investitionen in Höhe von knapp 24 Millionen Euro müssten keine neuen Darlehen aufgenommen werden, dafür greift der oberste Kassenwart des Landratsamtes tief in die Schatulle: Die Rücklagen schrumpfen von 35,5 Millionen auf 17,6 Millionen Euro.

Für die CSU ist dieser Haushalt „so gut wie lange nicht mehr“, sagte der Fraktionsvorsitzende Erich Winkler. Er lobte den reduzierten Schuldenstand und die Senkung der Kreisumlage. Damit habe der Landrat Wort gehalten, als er vor drei Jahren sagte, wenn es die Rahmenbedingungen zuließen, werde die Abgabe der Kommunen umgehend gesenkt. Es zeichneten sich tatsächlich wesentliche Verbesserungen ab. Was die Klinikfinanzen betrifft, so sei deutlich das Licht am Ende des Tunnels zu sehen.

Doch die anderen Fraktionsvorsitzenden waren von den Zahlen mitnichten so angetan wie er. SPD-Mann Schäufele bemängelte, manche Entscheidungen hätten viel früher getroffen werden müssen, etwa zur Umstrukturierung der Kliniklandschaft. Damit hätte seiner Meinung nach viel Geld gespart werden können. Auch beim Lessing-Gymnasium habe manches zu lange gedauert – und daran sei nicht nur die Debatte um den Nuxit schuld. Er kann nicht verstehen, warum sich die Verhandlungen über das Baugrundstück zwischen Kreis und Stadt so lange hingezogen haben.

Kurt Baiker von den Freien Wählern fürchtet, der Landkreis könnte in Zukunft nicht mehr genügend Geld haben, um alle nötigen Ausgaben zu finanzieren. Dazu zählte er unter anderem das Lessing-Gymnasium, das bis zu 100 Millionen Euro verschlingen könne. Was die anderen kreiseigenen Liegenschaften betrifft, so gebe es einen massiven Reparaturrückstand bei öffentlichen Gebäuden. Für den Neubau und die Sanierung des Illertisser Kollegs werde der Kreis ebenfalls einiges zahlen müssen. Nach Schätzung von Baiker könnten sich die Ausgaben in den nächsten Jahren auf eine Viertelmilliarde Euro summieren – doch der Kreis habe keinen finanziellen Spielraum mehr: „Er hat von der Substanz gelebt.“ Er fürchtet schwere Zeiten, „das ist jetzt die Ruhe vor dem Sturm“. Der Grüne Helmut Meisel bemängelte ebenfalls, dass die anstehenden Investitionen der nächsten Jahre in der mittelfristigen Finanzplanung nicht berücksichtigt seien. Deshalb empfand er den Etat als „geschönt“. Kämmerer Kraft argumentierte, er könne Kosten nur dann in die Finanzplanung schreiben, wenn sie tatsächlich anfielen: „Ich kann nur Gelder bis 2023 einplanen, die tatsächlich benötigt werden.“ Mit dem Bau des Gymnasiums beispielsweise werde erst 2022/2023 begonnen.

Landrat Thorsten Freudenberger hielt die Kritik für Schwarzmalerei. Bei vielem stehe doch noch gar nicht fest, wie viel es koste: „Was sollen wir denn da reinschreiben?“ Er sieht grundsätzlich „keinen Riesendissens, außer in der graduellen Angst vor der Zukunft. Ich hab die nicht.“ Am Ende stimmte der Kreistag dem Etat einhellig zu.

