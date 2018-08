vor 56 Min.

Ein Supermarkt für Oberkirchberg und Ay

In Sendens Nachbargemeinde sollen neben einer Rewe-Filiale 28 Wohnungen entstehen. Der Abriss der alten Brauerei kommt gut voran.

Von Carolin Oefner

Auf dem ehemaligen Brauereigelände in Sendens Nachbarort Oberkirchberg sollen ein Rewe-Supermarkt und eine Wohnanlage entstehen. Wie berichtet, plant die Firma Sen und Kramer dort ein Nahversorgungszentrum.

Nun geht das Projekt in die nächste Phase: Der Gemeinderat Illerkirchberg hat den neuen Bebauungsplan vor Kurzem beschlossen. Dieser wurde dank des Engagements von Räten und Zweitem Bürgermeister Giuseppe Lapomarda in Rekordzeit aufgestellt, sagt Hasan Sen, einer der Geschäftsführer von Sen und Kramer. „Das war richtig gut für unsere Planung.“ Denn mit dem Bebauungsplan kann es jetzt richtig losgehen.

Die alte Brauerei ist Geschichte

Die alten Brauerei-Gebäude sind mittlerweile Geschichte. „Der Abriss war sehr aufwendig“, sagt Sen. Ursache dafür waren verschiedene Baustoffe, die sich durch viele Umbauten und die Nutzung als Brauerei über die Jahre an und um die Gebäude angesammelt haben. Um Bauschutt und Müll getrennt abzugeben, mussten insgesamt zwölf Deponien angefahren werden. Die Abbrucharbeiten haben etwa zwei Monate gedauert.

Für die Einwohner der baden-württembergischen Gemeinde neben Senden sind die Pläne eine gute Nachricht, bietet der kleine Ort doch bislang keinerlei Nahversorgung. Und auch die bayerischen Nachbarn sollen von dem Vorhaben profitieren: Von Ay aus sind es nämlich keine zwei Kilometer bis zum geplanten Supermarkt in Oberkirchbergs Mitte. Und das ohne Höhen. Die Bauherren hoffen bei dem Projekt Nahversorgung auf die rund 6500 Einwohner aus Ay. Denn um den Markt wirtschaftlich zu betreiben, brauche es mehr Kunden als die 2000 Einwohner aus Oberkirchberg.

Ein Supermarkt und 28 Wohnungen entstehen

Das 4500 Quadratmeter große Areal beherbergte früher die Möhle-Brauerei. Die Pläne des Bauunternehmens Sen und Kramer sehen vor, dort neben einem Rewe-Supermarkt weitere kleine Ladenflächen zu installieren, unter anderem für einen Bäcker und einen Standort der Donau-Iller-Bank. Eine Ladenfläche ist noch frei, Verhandlungen für diese laufen laut Sen bereits. Über den Supermarkt sollen insgesamt 28 teils altersgerechte Wohnungen zwischen 60 und 160 Quadratmetern entstehen. In einer Tiefgarage und auf dem Hof vor dem Supermarkt kann geparkt werden. Etwas mehr als die Hälfte der Wohnungen seien bereits jetzt reserviert, sagt der Geschäftsführer.

Hasan Sen betont, dass es seiner Firma wichtig gewesen sei, eine Nahversorgung für den Ort anzubieten. „Wir hätten keinen Supermarkt bauen müssen, nur mit Wohnungen wären wir billiger weggekommen“, sagt er. Doch als gebürtiger Illerkirchberger sehe er sich auch in der sozialen Pflicht, sagt er.

Nun wird der Hügel stabilisiert

Nahtlos an den Abbruch schließen sich in den nächsten Tagen Arbeiten am Hang an. Mithilfe eines Spezialtiefbaus soll dieser mit Beton gesichert werden. In den Hang wird dann, wie berichtet, der Supermarkt gebaut. Auf diese Art haben die Wohnungen im ersten Geschoss auf der Rückseite einen kleinen Garten und vorne einen Balkon. Es dauert etwa sechs Wochen, um den Hang abzusichern, danach beginnt die Firma mit dem Rohbau. Der Spatenstich ist dann für Ende September angedacht.

