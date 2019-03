30.03.2019

Ein Urgestein der Geschichtsforschung

Der engagierte Regionalhistoriker Horst Gaiser hat am Freitag seinen 90. Geburtstag gefeiert

Von Ralph Manhalter

Ja, es gibt sie noch: Jene Orte gesammelten Wissens, zwar für jeden zugänglich aber dennoch von einer gewissen Aura des Geheimnisvollen umweht. Aufgetürmte Bücher, denn der Platz ist längst zu knapp, Drucke, Manuskripte, ganze vermachte Bibliotheken – ein Hort der geballten Historie mitten in Neu-Ulm. Das ist das stolze Lebenswerk von Horst Gaiser, der am Freitag seinen 90. Geburtstag gefeiert hat. Immer noch steht der ehemalige Rechtsanwalt an jedem zweiten und vierten Donnerstag des Monats nachmittags in seinem geschichtlichen Schatzkästchen. Unterstützt wird er dabei von wissenschaftlichen Wegbegleitern, wie dem Strasser Anton Aubele und einem weiteren Mitarbeiter.

Gaiser, geboren 1929 als Sohn eines Studienprofessors im damals noch bayerischen Pirmasens, kam schon recht früh in Kontakt mit der Historie. Die Kinder- und Jugendzeit verbrachte er in Weißenhorn, der Heimatstadt seiner Familie. In die Archivforschung hatte ihn noch zu Schulzeiten der dortige geschichtskundige Dekan Eduard Schmid eingeführt. So wundert es auch nicht, dass der erst 21-jährige Gaiser von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns zum Archivpfleger für die kommunalen Archive des damaligen Altkreises Neu-Ulm berufen wurde. Das Jurastudium, welches er 1928 in Tübingen begann, absolvierte er parallel zu seinen historischen Forschungen.

Die heutige Geschichtsbibliothek hat ihre Wurzeln in der 1954 erfolgten Gründung eines Arbeitskreises zur regionalgeschichtlichen Grundlagenforschung. Hierzu zählten von Beginn an namhafte Historiker, wie Josef Matzke, Gerhart Nebinger und Heinz Bühler. In dieses Jahrzehnt fällt auch die Publikation der ersten geschichtlichen Sammelbände „Das Obere Schwaben“, worin Gaiser als geschäftsführender Vorstand agierte. Zudem füllten eine Vielzahl von Ehrenämtern das Leben des Jubilars: Leiter des Neu-Ulmer Heimatmuseums, Kreisheimatpfleger, Kreisarchivar, um nur die Wichtigsten zu nennen.

Wer Regionalforschung betrieb, kam in den letzten 60 Jahren nicht um Gaiser herum. Kaum ein historisches Thema, welches er nicht schon in seinen unzähligen Schriften und Aufsätzen erforscht und behandelt hätte. Der Bogen spannt sich hier von Beiträgen zur Kunstgeschichte bis zu Genealogien früherer Herrschaftshäuser. So wies Gaiser etwa nach, dass die Ehefrau der Roggenburger Klostergründer nicht, wie vermutet, eine Gräfin von Zollern war, sondern dem Geschlecht derer von Abenberg angehörte.

Ein Anliegen des Geschichtsfreundes, der hier auch des Öfteren mit den bayerischen Behörden im Diskurs lag, war stets, über die Grenzen hinweg zu denken. Bayern in seiner jetzigen Form existiert erst seit gut 200 Jahren. Zuvor spielte die Iller als Grenzfluss keine Rolle. Herrschaften verfügten sowohl rechts als auch links der Iller über Territorium. Das hat heute zur Folge, dass viele Akten, den heutigen bayerischen Teil betreffend, eben in württembergischen Archiven lagern. Das gehe den Münchnern nicht in den Kopf, wundert sich Gaiser immer wieder.

Sorgen bereitet aktuell vor allem die Zukunft der Geschichtsbibliothek. Das LEW-Gebäude am Heiner-Metzger-Platz soll in den kommenden Jahren abgerissen werden. Außerdem hängt das Ausscheiden der Stadt Neu-Ulm aus dem Kreisverband, der Nuxit, wie ein Damoklesschwert über Gaisers Lebenswerk. Sowohl die Kommune als auch der Kreis seien Eigentümer der mehr als 70000 Bücher. Es wäre schlichtweg fatal, die Bestände aufzuteilen und damit die Einzigartigkeit dieser Bibliothek zu zerstören, zumal Themenkomplexe damit plötzlich zerrissen würden. Noch gibt es offenbar kein Konzept für die Zukunft.

Es bleibt dem Jubilar zu wünschen, dass er noch möglichst lange seine beeindruckende Sammlung zu genießen vermag und dass eines Tages all die Bücher, Dokumente und Manuskripte einen Platz in einer würdigen Umgebung finden werden.

Themen Folgen