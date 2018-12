06.12.2018

Ein Verein der Superlative

Die Neu-Ulmer Ortsgruppe des Deutschen Alpenvereins hat fast so viele Mitglieder wie der Mount Everest Höhenmeter. Viele wurden nun geehrt – und zwei von ihnen besonders gewürdigt

Von Stefan Kümmritz

Mancher mag es kaum glauben, aber es ist wahr: Der Ortsverein Neu-Ulm des Deutschen Alpenvereins (DAV) ist ein Verein der Superlative. Er ist mit derzeit 8825 Mitgliedern der mit Abstand größte Verein Neu-Ulms, was den Vorsitzenden Dieter Danks im Rahmen der Jubilar- und Sportlerehrung im Edwin-Scharff-Haus dazu bewegte zu sagen: „Der Mount Everest misst als höchster Berg der Welt 8848 Meter. Wenn wir noch ein paar Mitglieder gewinnen, haben wir mit dem Everest Gleichstand erzielt.“ Das sei für eine Sektion des Deutschen Alpenvereins außerordentlich.

Bei der Veranstaltung galt der Dank des Vereinsvorsitzenden und der anderen Vorstandsmitglieder gleich 142 Vereinsangehörigen, die für 70 Jahre Mitgliedschaft (ein Mitglied), 60 Jahre (22 Mitglieder), 50 Jahre (18 Mitglieder), 40 Jahre (55 Mitglieder) und 25 Jahre (46 Mitglieder) geehrt wurden. Als Vereins-Sportler des Jahres wurden Marina Seitz und Luca Seeberger von den Inline-Alpin-Fahrern ausgezeichnet.

Diesem großen und erfolgreichen Verein gab auch Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg die Ehre. „Beim DAV hat man den Eindruck, dass alles hervorragend gemanagt wird“, war er voll des Lobes für den Verein. „Da ist gemeinsamer Spirit zu spüren, wenn man unter den Mitgliedern steht. Das ist mit ein Garant dafür, dass die Arbeit des DAV seit vielen Jahren beispielhaft ist.“

Dieter Danks ging in seiner Rede auf die Veränderungen im Leben ein, die unter anderem zu steigendem Druck und Egoismus führten. „Auch das Freizeitverhalten ändert sich“, so Danks. „Die Ansprüche steigen. Aus Almhütten sollen zum Beispiel Berghotels werden, in denen die Zimmer eine eigene Dusche und ein eigenes WC haben.“ Und der Vorsitzende beklagte, dass der Massentourismus in die Berge so groß geworden sei, dass „DAV-Mitglieder oft keinen Platz mehr in den Hütten“ fänden. Weiter berichtete er, dass im kommenden Jahr der DAV seit 150 Jahren besteht. Mitte März 2019 werde erstmals in der Geschichte des Vereins mit Moritz Altenbacher ein hauptamtlicher Geschäftsführer eingestellt.

Bei der Jubilarehrung stellte Danks zwei Mitglieder – beide 60 Jahre im Verein – besonders heraus: Siggi Hupfauer, der in seiner außergewöhnlichen Bergsteigerkarriere unter anderem acht Achttausender bestiegen und seit spätestens 1966, so Danks, den Namen des DAV Neu-Ulm in alle Welt getragen habe. Heute sitzt er im Ehrenrat des Vereins. Gerhard Haußmann, der seit 40 Jahren ehrenamtlich die Gymnastikgruppe leitet, war als Vollzeitkraft Projektleiter der Kletterwelt. 35 Jahre gehörte er dem Vorstand als Beisitzer an, ist heute ebenfalls noch im Ehrenrat.

Die Sportlerehrung stand im Zeichen der alpinen Inlinefahrer. „Sie sind herausragend, und zwar in der Landes- wie in der Weltspitze“, so Danks. Er hob hervor, dass unter Bernd Zörlein aufgrund der hiesigen schlechten Bedingungen für Skifahrer der Wandel vom alpinen Ski- zum alpinen Inlinesport erfolgt sei. „Das Engagement der Familie Zörlein über Jahre hinweg war einmalig“, erklärte der Vorsitzende. „Natürlich gehören bei den Fahrern außergewöhnliches Talent, Trainingsfleiß und Selbstdisziplin sowie gute Rahmenbedingungen dazu.“

Herausragend waren dieses Jahr die aktive Fahrerin Marina Seitz, die unter anderem deutsche Vizemeisterin im Slalom und Riesenslalom, Vizeeuropameisterin im Slalom sowie Gesamtweltcupsiegerin wurde. Daneben Luca Seeberger als deutscher Jugendmeister im Slalom, Fünfter bei der Jugend-EM im Slalom und Erster in der Gesamtwertung des baden-württembergischen Inline-Slalom-Cups der Jugend. Zu Ehren der von Danks Ausgezeichneten wartete das Ulmer Akkordeonorchester Felkel mit bekannten Melodien, unter anderem einem Beatles-Medley, auf.

