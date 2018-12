14.12.2018

Ein Zeichen für Menschenrechte

Kundgebung auf dem Ulmer Marktplatz

Über 30 Ulmer Bürger aus Politik, Wirtschaft und Kultur rufen zu einer Kundgebung für Menschenrechte und Solidarität am Freitag, 14 Dezember, 17 Uhr, auf dem Marktplatz in Ulm auf. Zu den Unterstützern gehören prominente Namen wie OB Gunter Czisch, Ex-OB Ivo Gönner, Dekan Ernst-Wilhelm Gohl, Rabbiner Shneur Trebnik oder auch Musiker Joo Kraus. Reden werden am Freitag die Journalisten Mesale Tolu und Heribert Prantl.

Anlass sind zum einen die Verkündung der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ der Vereinten Nationen vor 70 Jahren – am 10. Dezember 1948 – in Paris, zum anderen die Ereignisse der vergangenen Monate: Nazi-Gekritzel im Ulmer Münster, Übergriffe auf geflüchtete Menschen, Hasstiraden in den sozialen Medien. Rechtsextremismus und -populismus drohen nach Auffassung der Unterstützer zur Alltagserscheinung zu werden.

„Diesen Entwicklungen“ – so zitiert Mitinitiator Lothar Heusohn den Aufruf – „setzen wir unser Engagement für eine offene, ehrliche, freundliche – kurz: menschliche Gesellschaft entgegen. Wir brauchen eine starke Zivilgesellschaft, um mit Toleranz und Zivilcourage dem Hass und der Gewalt ein Ende zu bereiten, unsere Grund- und Menschenrechte zu bewahren und das Völkerrecht zu verteidigen. Es geht um die Fundamente unseres Zusammenlebens – in Ulm/Neu-Ulm und anderswo. Wir brauchen ein soziales, demokratisches, solidarisches Deutschland in einem sozialen, demokratischen und solidarischen Europa.“ (az)

