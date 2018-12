05:40 Uhr

Ein brutal missglückter Herrenabend in Illertissen

Nach einem Besuch beim Illertisser Weinfest legt sich ein bis dahin unbescholtener Mann sehr heftig mit der Polizei an. Das bekommt ihm nicht.

Von Ronald Hinzpeter

Eigentlich, sagte der Angeklagte, trinke er nie Alkohol. Beim Weinfest in Illertissen tat er es doch – und zwar ausgiebig. Der Katzenjammer hinterher war gewaltig, denn der Mann landete nicht nur in einer Polizeizelle, sondern auch noch vor dem Schöffengericht in Neu-Ulm: Er hatte sich ausgesprochen heftig danebenbenommen – nicht nur mit an dieser Stelle keinesfalls zitierfähigen Worten, sondern auch mit Taten, die einigen Polizeibeamten ziemliche Blessuren beibrachten. Darüber hinaus war er der Erste, der in Neu-Ulm nach einem neuen Gesetz behandelt wurde, das eigens verschärft worden war, um tätliche Angriffe auf Polizisten schärfer zu ahnden.

Höhere Strafen für Angriffe auf Polizisten

Vergangenes Jahr hatte der Gesetzgeber das Strafgesetzbuch geändert, um Polizisten oder andere Vollstreckungsbeamte, aber auch Feuerwehrleute, Katastrophenschutzhelfer oder Rettungsdienstler besser vor Übergriffen zu schützen. Wer sich seither mit Ordnungshütern anlegt, muss mit deutlich höheren Strafen rechnen. Deshalb saß der Angeklagte auch nicht vor dem normalen Amtsrichter, sondern vor dem Schöffengericht, das für allgemein höhere Strafen zuständig ist.

Die Geschehnisse, die zu diesem Prozess geführt haben, waren relativ unstreitig, denn der Angeklagte, ein 27 Jahre alter Mann aus Illerkirchberg, legte ein volles Geständnis ab, zumindest so weit er sich noch erinnern konnte. Er hatte sich Ende Juni mit Freunden auf dem Illertisser Weinfest getroffen. Das sei eine seltene Ausnahme gewesen, denn als Inhaber eines Pizzadienstes arbeite er eigentlich täglich 15 Stunden an sieben Tagen die Woche, wie er sagte. Diesmal nahm er sich frei, um zu feiern. Doch das bekam ihm überhaupt nicht. Es wurde ein „Herrenabend, der gründlich daneben gegangen ist“, wie es Amtsgerichtsdirektor Thomas Mayer formulierte. Gut zwei Flaschen Trollinger seien es wohl gewesen, sagte der junge Mann, was ihm die ebenso irritierte wie launige Frage des Richters einbrachte, warum er denn nichts Vernünftiges getrunken habe.

Ein Kopfstoß gegen den Polizisten

Zu fortgeschrittener Stunde trennte sich der Mann von seinen Freunden und lief durch die Stadt, bis er im Norden in einer Tanzschule auftauchte, um dort die Toilette aufzusuchen. Der Besitzer bemühte sich, für den sichtlich Betrunkenen, ein Taxi zu rufen, doch das war angesichts des nahenden Weinfest-Endes ein schwieriges Unterfangen. Offenbar redete der Mann während der Wartezeit über Selbstverteidigung und schlug dann unvermittelt dem Betreiber der Schule die Faust an die Schläfe. Die Polizei wurde alarmiert. Die beiden Beamten wollten den Mann fesseln, was zu heftigem Gerangel führte. Einer der Polizisten wurde von einem gezielten Kopfstoß getroffen und trug noch weitere Blessuren davon. Als die Verstärkung eintraf, wurden die Dinge nicht besser, der Betrunkene wehrte sich weiter, auch mit Worten. Die waren schwerpunktmäßig im Bereich zwischen Knie und Bauchnabel angesiedelt und von erlesener Obszönität.

Das Schöffengericht verurteilte den Angeklagten, der sich bei einigen der Verletzten entschuldigt und Schmerzensgeld bezahlt hatte, zu einem Jahr Haft auf Bewährung. Er war bisher strafrechtlich ein völlig unbeschriebenes Blatt. Die Staatsanwältin hatte ein Jahr und sechs Monate gefordert, ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt. Verteidiger Thorsten Storp hielt zehn Monate für angemessen. Er verwies darauf, dass sein Mandant bisher unbescholten gelebt habe. Doch dann kam ihm der weinselige Herrenabend in Illertissen dazwischen.

