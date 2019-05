vor 35 Min.

Ein ganzer Tag für die Festung

Bauwerke entlang der Linie 2 geöffnet

Der Förderkreis Bundesfestung öffnet und präsentiert zum Tag der Festung am Sonntag, 2. Juni, alle Festungswerke entlang der im Dezember 2018 in Betrieb genommenen Straßenbahnlinie 2. Sie führt quer durch die Stadt und verbindet den Kuhberg, über Söflingen und den Hauptbahnhof mit dem Eselsberg. Der Förderkreis bietet in den sonst verschlossenen Anlagen des „größten erhaltenen Festungsensembles“ regelmäßige Führungen an und erklärt die geschichtlichen und baulichen Zusammenhänge der von 1842 bis 1859 gebauten Anlage. Weil auch zahlreiche Vereine und Mieter der Gewölbe mit einem selbst gestalteten Programm daran teilnehmen, entsteht so eine bunte Mischung von Veranstaltungen, bei der für jeden und jede Altersgruppe etwas dabei ist. Ein Schwerpunkt werden die von der Stadt Ulm begonnenen Baumaßnahmen, die vom Bund gefördert werden, zur Nutzung der Wilhelmsburg sein. Einen detaillierten Plan gibt es auf festung-ulm.de (az)

