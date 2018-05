00:35 Uhr

Ein musikalischer Rückblick

Der Gospelchor St. Margret Singers feiern sein 25-jähriges Bestehen mit einem Konzert am heutigen Samstag in Reutti.

Anita Kämmer-Frey und ihr Mann Martin Frey erinnern sich noch gut an die Anfänge der St. Margret Singers: Bei einem der Lichtblick-Gottesdienste im Jahr 1993 in Reutti ging es um das Thema Gospel – und ein kleiner Kreis von musikalischen Leuten aus der Kirchengemeinde sang diese Lieder auch gern. Einen ersten Auftritt des Gospelchors der St. Margret Singers, benannt nach der spätgotischen St.-Margaretha-Kirche auf dem Reuttier Kirchberg, gab es beim Dorffest-Gottesdienst im Juni 1993. Die Geburtsstunde des Chors muss also irgendwann im Mai vor 25 Jahren gewesen sein – Grund für die 26 Sänger und Sängerinnen des Chors, mit Chorleiter und Pfarrer Stefan Reichenbacher am heutigen Samstag um 17 Uhr in der St.-Margaretha-Kirche in Reutti ein Konzert zu geben, dessen Programm ein Rückblick auf ein Vierteljahrhundert Chorarbeit sein wird.

Vier der zehn frühesten Mitglieder singen heute noch im Gospelchor mit: Neben Martin Frey und Anita Kämmer-Frey sind dies Birgit Züllich und Heinz Wolff. Beim Konzert werden viele Erinnerungen wach werden, denn im ersten musikalischen Block werden Gospel-Hits aus der Anfangszeit des Chores wie „Deep River“ und „Heaven is a wonderful place“ erklingen. Danach gibt es Kompositionen und Bearbeitungen von Gospels, die dessen Gründungsleiter Alfred Hans Zoller schuf. Zoller, der als Komponist sogar Eingang ins evangelische Gesangbuch fand und der 46 Jahre lang Kantor in Reutti gewesen war, starb im Oktober 2006.

Danach wurde der Chor für einige Jahre von Petra Schmuker-Elze und Albena Göser geleitet und immer wieder dazwischen ehrenamtlich bereits vom Reuttier Pfarrer Stefan Reichenbacher, der heute nebenamtlich auch Kirchenmusiker ist. Aus der Zeit der wechselnden Chorleitung erklingen Lieder wie „Glory to God“ und „Siyahambah“. Mit Stefan Reichenbacher nahmen die St. Margret Singers im vergangenen Jahr in München und in Berlin an der Aufführung des Luther-Oratoriums teil, aus dem ebenfalls drei Lieder zu hören sein werden.

Weil der – häufig von drei Mitgliedern des Quintetts „Jazz in time“ unterstützte – Gospelchor nicht nur fünf Konzerte pro Jahr singt, sondern auch bei Hochzeitsgottesdiensten auftritt, gibt es zum Abschluss die Lieblingshits des Chores selbst, die gerade dann gefragt sind, wenn ein Paar vor den Traualtar tritt, „Lean on me“ beispielsweise.

Was den Chor auszeichnet, dessen Mitglieder zwischen Mitte 20 und 70 Jahren sind, da sind sich Anita Kämmer-Frey und Martin Frey einig: „Eine tolle Gemeinschaft. Man hilft zusammen, egal ob es darum geht, Bänke aufzustellen oder ob wir eine Chorreise unternehmen – wie nächstes Jahr nach Schweden. Und man kommt leicht in diese Gemeinschaft hinein.“ (köd)