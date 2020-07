vor 33 Min.

Ein neuer Hochbehälter für Elchingen

Die Kosten für den Neubau liegen bei etwa 1,9 Millionen Euro

Von Stefan Kümmritz

Der Hochbehälter für die Wasserversorgung in Oberelchingen ist in die Jahre gekommen und soll durch einen Neubau ersetzt werden. Darüber hat der Bau- und Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung im Konstantin-Vidal-Haus ausführlich diskutiert.

Die Ober- und Unterelchinger setzen weiter auf Eigenwasser. Der vorhandene Behälter am Forstweg weise zum einen bauliche Defizite auf, zum anderen sei er mit 240 Kubikmetern Fassungsvermögen deutlich zu klein. Mit Blick auf die Zukunft soll an gleicher Stelle ein neuer Behälter mit 1600 Kubikmetern Speichervolumen errichtet werden (Baubeginn Frühjahr/Sommer 2021, Baudauer etwa ein Jahr). Das Ulmer Ingenieurbüro Wassermüller hat einen Plan für einen erdüberdeckten Hochbehälter mit zwei Kammern aus Beton vorgelegt. Die Gesamtkosten für dieses Projekt liegen bei etwa 1,9 Millionen Euro. Bei der Abstimmung bezüglich der Entwurfsplanung gab es zwei Gegen- bei zehn Ja-Stimmen.

Da die Friedhofsmauer an der Westseite inzwischen eine Neigung von bis zu 30 Grad zum angrenzenden Nachbargrundstück aufweist und sich dies nach Expertenmeinung nicht beheben lässt, soll diese unter Berücksichtigung denkmalschutzrechtlicher Belange eine neue Mauer errichtet werden, und zwar mit einer Kupferblechabdeckung anstatt der sonst verwendeten Biberschwänze. So einem Neubau verweigerten drei Mitglieder des Ausschusses ihre Zustimmung, die Mehrheit sprach sich aber dafür aus.

Ein wichtiger Punkt bei der anschließenden Sitzung des Gemeinderats war der Finanzzwischenbericht zum aktuellen Haushaltsjahr. Dieser gestaltete sich insgesamt sehr positiv. Dies vor allem, weil die Gemeinde 400000 Euro mehr Gewerbesteuer erhält, 162000 Euro weniger Kreisumlage zahlen muss als eingeplant und die Diözese Augsburg für den Kita-Neubau in Oberelchingen statt 34000 Euro (Planansatz) 150000 Euro beigetragen hat.

Bezüglich der Soforthilfe für Vereine – der Landkreis Neu-Ulm stellt Vereinen mit coronabedingten finanziellen Schwierigkeiten insgesamt 9475 Euro zur Verfügung, die Gemeinde Elchingen legt noch einmal so viel drauf – beschloss der Gemeinderat einstimmig die Verteilung nach Bedürftigkeit auf Antrag für den Zeitraum März bis September dieses Jahres.

