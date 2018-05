06:00 Uhr

Ein neues Jahr bringt neue Leitungen

So sehen die Leitungen aus, in denen das von der Abwärme aufgeheizte Wasser vom Müllkraftwerk in die ans Netz angeschlossenen Unternehmen und Haushalte transportiert wird.

Gesellschafter und Fernwärme-Kunden ziehen ein erstes, positives Fazit zu dem Millionenprojekt in Weißenhorn. Nun beginnt der zweite Bauabschnitt.

Von Jens Noll

Ihre alte Elektroheizung vermisst Hilde Oefner ganz und gar nicht. Die Anwohnerin der Bahnhofstraße fühlt sich mit ihrer neuen Fernwärme-Heizung richtig wohl, wie sie sagt. „In nur fünf Minuten hat es aufgeheizt“, erzählt sie. Im Herbst 2017 ist Oefners Haus an das neue Fernwärme-Netz in Weißenhorn angeschlossen worden. Unterm Strich, fügt sie hinzu, sei das jetzige System für sie günstiger als die alte Heizung.

Die Seniorin ist eine von mehreren zufriedenen Kunden, die am Mittwoch bei einem von der Fernwärme Weißenhorn GmbH (FWW) angesetzten Pressegespräch über ihre Erfahrungen mit dieser Form der Energieversorgung sprechen. Auch die Projektgesellschaft selbst, an der die Stadt Weißenhorn und der Landkreis Neu-Ulm jeweils mit 50 Prozent als Gesellschafter beteiligt sind, ziehen nach einem Jahr ein positives Fazit. Es war ein Jahr mit vielen Baustellen und einigen kniffligen Verlegearbeiten wie an den Bahnübergängen oder der Unterquerung von Roth und Nebenroth.

Bis auf kleinere Verschönerungsarbeiten an einzelnen Grundstücken und Inbetriebnahmen weiterer Anschlüsse seien die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt vom Müllheizkraftwerk bis in den Norden von Weißenhorn nun abgeschlossen, sagt FWW-Geschäftsführer Alois Alt. Roland Schipf vom unterstützenden Bifa Umweltinstitut in Augsburg ergänzt: „Nächste Woche beginnt der zweite Bauabschnitt.“ Dann sollen neue Fernwärmeleitungen bis zum Gymnasium und zur Mittelschule verlegt werden sowie das Neubaugebiet Mittlere Platte erschlossen werden. In Letzterem sei die Nachfrage nach der Fernwärme sehr hoch, sagt Alt. Insgesamt 30 Objekte werden nach Angaben der FWW am Ende des ersten Bauabschnitts angeschlossen sein, für den Abschnitt zwei ist eine ähnliche Größenordnung geplant.

Am kommenden Montag, 7. Mai, werden sich die Bauarbeiter am Gymnasium sowie in der Nikolaus-Thoman-Straße und der St.-Johannis-Straße im Bereich zwischen Kaiser-Karl-Straße und Oberhauser Straße ans Werk machen. Schipf zufolge sollen sich die Bautrupps dann aufeinander zu bewegen. Die Ausführung der Arbeiten ist wieder als Wanderbaustelle geplant. Die Baufirma werde wie bisher betroffene Anwohner informieren, heißt es seitens der Stadt. Voraussichtlich bis September werden die diesjährigen Arbeiten dauern.

Bürgermeister Wolfgang Fendt und Landrat Thorsten Freudenberger bitten die Bevölkerung erneut um Verständnis für die Belastungen, die die Baumaßnahmen bringen werden. „Wir haben den Bürgern schon im vergangenen Jahr viel zugemutet“, sagt Fendt. Doch bis jetzt sei das Projekt hervorragend gelaufen. „Und ich hoffe, es läuft so weiter.“ Wie der Rathauschef betont auch der Landrat, dass es wichtig und sinnvoll sei, die Abwärme des Müllheizkraftwerks zu nutzen. „Die bisherige Ersparnis von 250000 Litern Heizöl ist ein deutliches Argument“, sagt Freudenberger. Mit einer weiteren Zahl unterstreicht die Projektgesellschaft den Beitrag dieser Energieform zum Klimaschutz: Durch den Ersatz von Heizungen, die bislang mit fossilen Energieträgern versorgt wurden, seien bislang etwa 750 Tonnen Kohlendioxid eingespart worden.

Bei Elvira und Anton Hinträger war etwas Überzeugungsarbeit nötig, bis sich das Ehepaar schließlich dazu entschlossen hatte, seine alte Gasheizung aus- und einen neuen Wärmetauscher und einen Warmwasserspeicher einbauen zu lassen. Das Ehepaar, das einen Weinfachhandel mit Weinstube an der Günzburger Straße betreibt, war sich dessen bewusst, dass die Fernwärme nicht für jeden die günstigere Alternative ist. Doch nun sind sie zufrieden mit dem neuen System und dem Service durch die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Tatsächlich hatten die Hinträgers schon einmal eine Störung. Diese sei aber schnell behoben worden, sagen sie.

Auch wenn heuer nun im Westen Weißenhorns viel gebuddelt wird: Eine gute Nachricht kann Bürgermeister Fendt am Mittwoch noch verkünden: Die Firma Telekom habe der Stadt angeboten, im Zuge der Bauarbeiten kostenlos Leerrohre für schnelle Internetleitungen zu verlegen. Würde die Stadt das selbst übernehmen, sagt Fendt, müsste sie 800000 Euro zahlen.

Zahlen zum Fernwärme-Projekt

Kosten: Für den ersten Bauabschnitt mit gut fünf Kilometern Fernwärmeleitungen vom Müllheizkraftwerk bis zur Stiftungsklinik und zur Grundschule Nord sowie über den Spitalweg bis in die Maximilian- und Lenbachstraße hat die Fernwärme Weißenhorn GmbH (FWW) nach eigenen Angaben 8,75 Millionen Euro investiert. Die geplanten Kosten für den zweiten Bauabschnitt vom Bestandsnetz in der Günzburger Straße bis zum Gymnasium und ins Neubaugebiet Mittlere Platte betragen 5,4 Millionen Euro.

Kunden: Bis Ende 2017 waren laut Projektgesellschaft elf Objekte an das Fernwärmenetz angeschlossen. In den ersten Monaten des laufenden Jahres kamen weitere sieben Objekte hinzu. Acht weitere Häuser werden in den nächsten Tagen auf Fernwärme umgestellt, bei vier weiteren erfolgt in den nächsten Wochen der Anschluss der Rohrleitungen ans Netz.

Einspeisung: Seit Beginn der Lieferung Ende Oktober 2017 wurden knapp 2,5 Millionen Kilowattstunden Wärme aus dem Müllheizkraftwerk ins Fernwärmenetz eingespeist. Das entspreche einer eingesparten Menge von etwa 250 000 Litern Heizöl oder 250 000 Kubikmetern Erdgas, teilt die FWW mit. (jsn)

Themen Folgen