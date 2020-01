vor 54 Min.

Ein sauberes Ehrenamt

Die Stadt sucht Müll-Paten, die in Eigeninitiative Abfälle beseitigen. Dafür gibt es auch ein kleines Dankeschön

Die Stadt Neu-Ulm möchte sauberer werden. Weil bekanntlich gemeinsam alles besser geht, hat die Stadt das Projekt der „Müll-Patenschaften“ ins Leben gerufen und sucht freiwillige Mitstreiter, die dem Abfall in der Stadt ehrenamtlich den Kampf ansagen.

Das Konzept der Patenschaften ist denkbar einfach, wie es in einer Mitteilung aus dem Rathaus heißt: Wer mithelfen möchte, seine Stadt sauber und ordentlich zu halten, kann sich bei der Verwaltung melden. Dabei sei es vollkommen egal ob Einzelperson, Gruppe, Schule, Verein oder Gewerbe. Die Müll-Paten können dem Rathaus mitteilen, um welchen Bereich oder um welche Fläche sie sich gerne ehrenamtlich kümmern möchten. Das kann beispielsweise der Bereich der täglichen Gassirunde mit dem Hund sein, der Weg zur Arbeit, die Joggingstrecke oder aber der Spielplatz, auf dem man wöchentlich oder auch öfters in der Woche mit Kindern oder Enkeln geht. Für diese Fläche übernehmen die Müll-Paten dann eine Patenschaft. Soll heißen: Der Pate oder die Paten kümmern sich regelmäßig darum, dass der Bereich sauber und ordentlich bleibt. Hierfür stellt die Stadt Neu-Ulm die nötige Ausrüstung, also Greifzangen, Handschuhe, Warnwesten und Müllsäcke, zur Verfügung.

Vorgeschriebene Zeiten, in denen die Müll-Paten aktiv sein sollen, gibt es nicht. „Das kann sich jeder so einteilen, wie er möchte und wie es in seinen Tagesablauf passt“, sagt Jürgen Gerhardt, stellvertretender Bauhofleiter und Abfallberater der Stadt Neu-Ulm. Wichtig sei nur, dass die Paten regelmäßig zum Patenschaftsort kommen, diesen in Augenschein nehmen, bei Bedarf säubern und so dauerhaft sauber halten.

Bei der Patenschaft handelt es sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit, betont die Stadt. Sie könne jederzeit und vollkommen unbürokratisch wieder niedergelegt werden. Und natürlich warte auf alle Müll-Paten für die übernommene Tätigkeit auch ein kleines Dankeschön, beispielsweise in Form eines gemeinsamen Jahresessens.

Einige Müll-Paten sind bereits in Neu-Ulm aktiv. Neben einer 3. Klasse der Grundschule Stadtmitte beteiligen sich auch zwei Familien. „Wir hoffen nun, dass sich noch mehr engagierte Bürgerinnen und Bürger melden“, sagt Daniel Kast, Sachgebietsleiter für Straßenreinigung beim Baubetriebshof. „Je mehr mitmachen und je mehr sich engagieren, desto erfolgreicher können wir unsere Stadt auch dauerhaft sauber halten“. (az)

Weitere Informationen zur Müll-Patenschaft gibt es auf der Homepage der Stadt Neu-Ulm unter www.abfall.neu-ulm.de. Anmeldungen telefonisch beim Baubetriebshof der Stadt Neu-Ulm unter (0731) 7050 6666 oder per Mail an sauberes.neuulm@neu-ulm.de.

