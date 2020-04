00:33 Uhr

Ein seltenes Jubiläum an der Spitze von Kemmler Baustoffe

Geschäftsführer Rudi Holder feiert sein 40-Jähriges im Unternehmen. Er hat den Standort Neu-Ulm aufgebaut und viel Herzblut hineingesteckt

Keiner unter den Geschäftsführern in den mittlerweile 26 Handelshäusern von Kemmler Baustoffe in Baden-Württemberg und Bayern hat mehr Jahre als Niederlassungsleiter verbracht als Rudi Holder. Ganze 23 seiner 40 Berufsjahre steht der 56-jährige Baustoff-Profi aus Engstingen bis heute an der Spitze von Niederlassungen – acht Jahre davon hat er sogar zwei Häuser parallel geführt. „Ich bin stolz auf das Erreichte“, sagt Holder.

Die Niederlassung in Münsingen, in der er als 16-jähriger Lehrling in sein Berufsleben gestartet ist, leitete er über 14 Jahre hinweg und baute sie in dieser Zeit von zehn auf zwei Dutzend Mitarbeiter auf. 29 seiner 40 Berufsjahre war er am Standort in Münsingen tätig – als Verkäufer, Stellvertreter des Niederlassungsleiters und schließlich selbst in dieser Führungsposition.

Auf nicht ganz so viele Jahre bringt es Holder bis heute in der Leitung des Hauses Neu-Ulm – doch sind es dort auch bereits ansehnliche 17 Jahre. Er lenkte die Geschicke des ersten bayerischen Standorts von Kemmler Baustoffe vom ersten Tag an. 2008 verlagerte sich die berufliche Heimat des Jubilars ganz nach Neu-Ulm. Eine zweijährige Unterbrechung führte ihn ab 2014 in die Zentrale des Tübinger Familienunternehmens Kemmler, wo Holder die Bereichsleitung für den Tiefbau in Vollzeit ausübte. In neuer Funktion als Geschäftsführer ist er seit 2016 wieder nach Neu-Ulm zurückgekehrt.

Mit dem Verlauf der vierzig Berufsjahre bei Kemmler Baustoffe zeigt er sich sehr zufrieden: „Bislang hatte ich ein wirklich schönes Berufsleben“, sagt er. „Man kann sagen, ich habe meinen Traumjob gefunden. Vertrieb und Verkaufen: Das ist das, was ich mehr als gerne tue.“ Er liebt die Vielfalt der Aufgaben, die Abwechslung, bei der kein Tag dem anderen gleicht, und die ständigen Herausforderungen. Mit viel Ausdauer und Sportsgeist hat Holder die Mitarbeiterzahl in der Neu-Ulmer Niederlassung von anfangs acht auf heute mehr als fünfzig ausgebaut. Nach einem Hallenneubau und der Renovierung der Fliesen-Ausstellung blickt der Jubilar zuversichtlich in die Zukunft.

Geboren 1962 in Engstingen betrat Holder anlässlich eines Tags der offenen Tür erstmals die Kemmler-Niederlassung in Münsingen. Damals stand der 15-Jährige kurz vor der Mittleren Reife und jobbte nebenher auf dem Bau. Vom handwerklich versierten Vater hatte er bereits gelernt, wie man mauert, betoniert und verputzt. „Trotzdem interessierte mich das Kaufmännische mehr“, betont Holder. Knapp ein Jahr nach dem ersten Besuch startete er daher mit dem Realschulabschluss in der Tasche in der Münsinger Niederlassung in seine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Nach einigen Berufsjahren im Verkauf übernahm er im Alter von 27 Jahren als stellvertretender Niederlassungsleiter erste Führungsverantwortung.

Vier Jahre später erhielt er im Alter von 31 Jahren seine Ernennung zum Niederlassungsleiter in Münsingen. Als Kemmler im Jahr 2000 einen Mitbewerber in Ulm übernahm, führte Holder dieses Haus von Beginn an als zweite Niederlassung parallel zum Münsinger Standort. 2001 zog die Baustoff- und Fliesenfachhandlung in eine neu erbaute Niederlassung am heutigen Standort in Neu-Ulm um. 2008 gab Holder die Niederlassungsleitung in Münsingen ab, konzentrierte sich voll und ganz auf den Standort Neu-Ulm. „In diesem Haus steckt mein Herzblut“, betont er. (az)

