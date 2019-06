16:00 Uhr

Ein weiterer Schritt zur neuen Dorfmitte

Der Holzheimer Gemeinderat vergibt ein dickes Auftragspaket für die Umgestaltung. Bei einigen Details sind allerdings noch viele Fragen offen.

Von Willi Baur

Mit den Landschafts- und Wegebauarbeiten hat der Holzheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung das dickste Auftragspaket bei der Neugestaltung der Dorfmitte vergeben. Weitere Entscheidungen hat das Gremium allerdings zurückgestellt. Bei der Erneuerung der Straßenbeleuchtung sowie den geplanten Ladestationen für Elektrofahrzeuge und E-Bikes waren noch zu viele Fragen offen.

Für rund 956.000 Euro soll ein Unternehmen aus dem Alb-Donau-Kreis die Pflasterungs- und Geländearbeiten ausführen, das sind Bauamtsleiter Alexander Gehr zufolge 7,8 Prozent mehr als die ursprüngliche Kostenberechnung ausgewiesen hatte. „Aber wir liegen noch im tolerierbaren Bereich und müssen insofern vergeben.“ Die Firma sei qualifiziert und könne Referenzen vorweisen, ergänzte Gehr. Überdies habe sie zugesichert, die Arbeiten im vorgegebenen Zeitraum zwischen Dorffest und Kirchenjubiläum vorzunehmen, berichtete Bürgermeisterin Ursula Brauchle.

Es sind auch Ladestationen für E-Autos und E-Bikes vorgesehen

Ein Angebot über 29.000 Euro lag dem Gremium auch für eine neue Ausleuchtung des Platzes vor. Dafür sollten fünf vorhandene Leuchten mit Peitschenmasten abgebaut und insgesamt durch drei dekorative, vier technische und fünf Pollerleuchten ersetzt sowie durch fünf Bodeneinbaustrahler ersetzt werden. Allerdings haderten einige Räte mit dieser Lösung und wünschten sich in einzelnen Fällen Alternativen, unter anderem vor dem Eingang zur Pfarrkirche eine dekorative statt einer technischen Leuchte. „Extra-Wünsche verursachen Mehrkosten“, deuteten Brauchle und Gehr an. Ferner müsste dann die Ausleuchtung wohl neu berechnet werden. Bürgermeisterin und Bauamtschef sahen deshalb noch Abstimmungsbedarf mit dem Landschaftsarchitekten und dem Anbieter. Gleiches gilt womöglich für den Vorbereich des Pfarrheimes, den das vorliegende Angebot nicht beinhaltet, weil es Privatgelände ist. Bis zur nächsten Sitzung Ende Juni sollen die offenen Fragen geklärt und dann entschieden werden.

Bei den an der Ostseite des Rathauses vorgesehenen Ladestationen für Elektrofahrzeuge und E-Bikes dürfte dies länger dauern. Zwar hatten mehrere Firmen die Lieferung der Ladestationen angeboten, aber in unterschiedlichen Ausführungen und in Verbindung mit höchst verschiedenen Betreibermodellen. Was dabei die Kommune jeweils finanziell beitragen müsste, war für das Gremium jedenfalls spontan nicht erkennbar. Leerrohre aber sollen schon mal verlegt werden.

