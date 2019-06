Einbrecher hat es auf Zigaretten abgesehen

In Attenhofen und Niederhausen befassen sich Kunstinteressierte mit Werken von Franz Martin Kuen. Auch dessen Liebe zu Hunden wird dabei deutlich.

Neu-ULm

Angriff auf Kleintransporter-Fahrer: Kripo sucht Zeugen

Bislang Unbekannte haben am Samstag in Neu-Ulm den Fahrer eines Kleintransporters angegriffen, als dieser an der roten Ampel stand. Jetzt sucht die Kripo Zeugen.