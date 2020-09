vor 16 Min.

Einbrecher steigt in Ulm übers Fenster ein und stiehlt Bargeld

In Ulm ist ein Einbrecher in einem Gebäude fündig geworden.

Sein Unwesen hat ein Unbekannter in Ulm getrieben. Das Polizeirevier Ulm-Mitte sicherte die Spuren und hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.

Zwischen Montag und Dienstag schob der Unbekannte schob zunächst einen Rolladen an dem Gebäude in der Beethovenstraße nach oben. Danach hebelte er ein Fenster auf. Durch das gelangte er in das Gebäude.

In einem Büro suchte er nach geeigneter Beute. Er wurde fündig und nahm Bargeld an sich. Damit flüchtete er unerkannt. Einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro ließ er zurück. (az)

