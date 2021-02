vor 16 Min.

Einbrecher will in Verbrauchermarkt einsteigen

Mit Gewalt hat ein bislang unbekannter Einbrecher in der Nacht zum Samstag versucht, die Schiebetüre an einem Verbrauchermarkt in der Reuttier Straße aufzuhebeln. Dabei wurde der Einbruchsalarm ausgelöst, und die Person flüchtete. Mehrere Streifen der Neu-Ulmer Polizei suchten die Umgebung ab - vergeblich. In der Nähe des Tatortes wurde ein mögliches Einbruchswerkzeug gefunden. Der genaue Sachschaden an der Eingangstüre ist noch nicht bekannt. Der Kriminaldauerdienst Memmingen und die Neu-Ulmer Kripo ermitteln. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0731/8013-0. (AZ)

