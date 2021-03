vor 16 Min.

Einbrecher wirft Schaufenster in Ulm mit Gullydeckel ein

Ein Dieb hat in der Ulmer Frauenstraße ein Schaufenster eingeworfen und sich in der Auslage bedient.

Ein Einbrecher hat in der Ulmer Frauenstraße das Schaufenster eines Geschäfts eingeschlagen und sich an der Auslage bedient. Wenig später wurde er verhaftet.

Einen Einbrecher hat die Ulmer Polizei am Freitagabend in der Ulmer Innenstadt auf frischer Tat festgenommen. Gegen 21.10 Uhr war der 35-Jährige nach Angaben der Beamten in der Hafengasse unterwegs. Zuvor hatte der Mann in der Frauenstraße einen Gullydeckel aus dem Boden gehoben. Mit diesem warf der Mann dann das Schaufenster eines Geschäftes ein und nahm aus der Auslage mehrere Dinge an sich. Danach flüchtete er.

Einbruch in der Hafengasse in Ulm: Polizei sucht Zeugen

Eine Anwohnerin alarmierte die Polizei. Die Polizeireviere Ulm-Mitte und Ulm-West fahndeten sofort mit mehreren Streifenwagen nach dem Täter. Kurze Zeit später trafen die Beamten den Flüchtigen in der Neithardtstraße an und nahmen ihn fest. Das Diebesgut trug der Mann nicht mehr bei sich, er hatte es laut Polizei bereits zuvor versteckt.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ulm-Mitte (Telefon 0731/188-3312) zu melden. (AZ)

