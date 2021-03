vor 3 Min.

Einbruch in Gartenhaus: 5 Euro gestohlen, 500 Euro Schaden

Nach dem Einbruch in ein Gartenhaus in Neu-Ulm suchen die Ermittler nun Zeugen.

Unbekannte Täter brachen in ein Gartenhaus in Neu-Ulm ein. Unter anderem tranken sie von darin gelagerten Getränken.

In ein Gartenhaus in Neu-Ulm ist kürzlich eingebrochen worden. Nach Polizeiangaben beläuft sich dabei der Entwendungsschaden auf gerade einmal fünf Euro, der angerichtete Sachschaden jedoch auf 500 Euro. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Demnach stellte die Besitzerin des Kleingartens "An der Alten Wiblinger Straße" am vergangenen Samstag fest, dass die hölzerne Eingangstür zu ihrem Grundstück aufgebrochen war. Die bislang unbekannten Täter hatten den von der Gartenbesitzerin versteckten Schlüssel zur Gartenlaube aufgefunden und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeit. Dort beschädigten sie mehrere Gegenstände und tranken von den dort gelagerten Getränken.

Zeugen, die im Bereich der Gartenanlage verdächtige Personen wahrnahmen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen