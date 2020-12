vor 34 Min.

Einbruch in Möbelfirma in Neu-Ulm: Fünfstellige Summe aus Tresor gestohlen

Binnen 20 Minuten brechen Unbekannte in ein Möbelgeschäft in Neu-Ulm ein und stehlen eine fünfstellige Summe aus einem Tresor. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstagabend in eine Möbelfirma in Neu-Ulm eingebrochen. Dabei wurde nach Angaben der Polizei ein fünfstelliger Bargeldbetrag aus einem Tresor gestohlen. Die Ermittlungen dauern an.

Der Einbruch soll am Dienstag zwischen 19.40 und 20 Uhr im Bereich Borsigstraße / Vorwerkstraße erfolgt sein. Die Täter hebelten bei ihrer Tat eine Bürotür im Inneren auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten schließlich das Geld aus dem Tresor.

Nach ersten Ermittlungen soll sich "die Täterschaft" über die Vorwerkstraße in unbekannte Richtung entfernt haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf zirka 250 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (az)

