vor 17 Min.

Einbruch in Senden: Unbekannte verwüsten Vereinsheim

In ein Vereinsheim in Senden wurde eingebrochen.

Der oder die Täter gingen bei dem Einbruch in ein Vereinsheim in Senden äußert rabiat vor. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In ein Vereinsheim in Senden ist kürzlich eingebrochen worden. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Der Tatzeitraum liegt demnach im Bereich des vergangenen Donnerstags oder Freitags. Bei dem Einbruch in das Vereinsheim im Funkweg gingen der oder die Täter äußerst rabiat vor und verwüsteten die komplette Inneneinrichtung. Ebenfalls wurde ein Container, der zur Lagerung diverser Gegenstände verwendet wird, angegangen.

Der Entwendungsschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 120 Euro, der entstandene Sachschaden hingegen auf etwa 4.000 Euro.

Die Polizeistation Senden sucht Zeugen zu dem Vorfall. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07307-91000-0 entgegen genommen. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen