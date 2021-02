vor 36 Min.

Einbruch in Ulmer Kiosk in König-Wilhelm-Straße: Zigaretten gestohlen

Eine größere Menge an Zigaretten und Tabak wurde aus dem Kiosk in Ulm gestohlen.

In Ulm hat ein Unbekannter Zigaretten aus einem Kiosk gestohlen. Die Polizei ermittelt.

Ein Unbekannter haben am Wochenende in Ulm einen Kiosk aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde dabei eine größere Menge an Zigaretten gestohlen.

Demnach hebelte der Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag die Tür an dem Kiosk in der König-Wilhelm-Straße auf. Dort fand er größere Mengen an Zigaretten und Tabak, die er zu seiner Beute machte. Der Unbekannte flüchtete. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

