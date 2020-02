05.02.2020

Einbrüche in Kindergarten und Schule

Täter stehlen Geld für Klassenfahrten

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit in zwei Einbruchsfällen in Nersingen. Im Zeitraum von Donnerstag, 20.30 Uhr, bis Freitag, 7 Uhr gelangten vermutlich mindestens zwei derzeit noch unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster in den Kindergarten in der Weißenhorner Straße. Obwohl die Täter im Innenraum mehrere Räume nach Brauchbarem durchsuchten, fanden sie der Polizei zufolge lediglich einen einstelligen Geldbetrag vor. Die Schadenshöhe ist noch nicht genau bekannt, dürfte aber um ein Vielfaches über dem Entwendungsschaden liegen.

Zwischen vergangenem Donnerstag, 18 Uhr, und dem frühen Freitagmorgen wurde zudem in eine Grundschule in der Schwalbenstraße eingebrochen. Auch hier waren vermutlich mindestens zwei Täter am Werk, die sich über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zum Gebäude verschafften und im Inneren durch das Aufhebeln von weiteren Türen zusätzlich Sachschaden anrichteten. Die Täter entwendeten Bargeld, das für Klassenfahrten gesammelt worden war.

Zwischen beiden Fällen vermutet die Polizei einen Zusammenhang, die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 0731/8013-0 entgegen. (az)

