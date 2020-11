09:00 Uhr

Eine Anthologie erinnert an den Rebellen und Schriftsteller Günter Herburger

Günter Herburger hatte in der Ulmer Region viele Freunde und Bekannte – auch wenn er in der Stadt die „geballtesten Kleinbürger“ wähnte.

Plus Eine Anthologie gibt tiefe Einblicke in das Fühlen und Denken des Literaten Günter Herburger, der auch in Ulm Spuren hinterlassen hat.

Von Dagmar Hub

Günter Herburger starb im Mai 2018 in Berlin an den Verletzungen, die der Schriftsteller und Lyriker durch einen Wohnungsbrand erlitten hatte. Begraben wurde der vielfach mit Preisen bedachte Autor in Isny im Allgäu, auf dem Friedhof jener Stadt, in der er 1932 geboren worden war. Ein Lebenskreis, der sich auf diese Weise schließt? Nein, wahrscheinlich wollte Günter Herburger es genau so nicht. Obwohl – man müsse „davonlaufen, um zurückzufinden“ hatte Herburger einmal geschrieben. Tiefe Einblicke in Fühlen, Denken und Weltsicht des aufsässig-kritischen Arztsohnes, dem alles Bürgerliche zuwider war und der als Reisender oder als Extrem-Läufer viel auch in Wüstenregionen unterwegs war, gibt eine nun erschienene Anthologie, die Freunde ihm widmen: Gedichte Herburgers, kombiniert mit Texten von Menschen, die Herburger gut kannten.

Günter Herburger wähnte in Ulm die "geballtesten Kleinbürger"

Was das alles mit Ulm zu tun hat, dem Herburger die „geballtesten Kleinbürger“ zuordnete, denen er „blattgoldbelegte Totenbetten“ wünschte? Herburger – Freidenker, der 68er-Studentenbewegung und sozialistischen Visionen zugeneigt und so widerständig, dass er unbedingt stehend hätte begraben werden wollen – hatte in der Region Freunde und Bekannte. Menschen, denen er im Leben begegnet war, in unterschiedlichsten Situationen, und die ihm nahe blieben – Jürgen Klingel zum Beispiel oder der Lehrer Wolfgang Proske, der sich in einer eigenen Buchserie mit NS-Tätern und Trittbrettfahrern beschäftigt. Oder Hermann Schleicher-Rövenstrunck, früher Leiter des Weststadthauses, und der aus Ulm stammende Künstler Anthimos Toupheksis.

Die Idee der Anthologie ist es, jeweilige persönliche Lieblingsgedichte Herburgers mit Gedanken und Erinnerungen zu unterlegen. Die Lyrik-Auswahl mischt so in hochdeutscher Sprache und in schwäbischer Sprache geschriebene Gedichte (wie „Schwäbisches Großbürgertum“); Wolfgang Proske beispielsweise schildert das Begräbnis Herburgers, und wie es ihm nicht gelungen war, Herburgers Wunsch durchzusetzen, „aufrecht stehend“ begraben zu werden.

Auch die Stieftocher von Ulrike Meinhof erinnert sich an Günter Herburger

Anja Röhl, Tochter des Gründers der linken Zeitschrift „Konkret“ und Stieftochter von RAF-Terroristin Ulrike Meinhof, beschreibt in großer Offenheit, wie sie sich als fast noch Kind in Günter Herburger verliebte und diese Zuneigung bis zum Tod des Autors in sich trug. Hermann Schleicher-Rövenstrunck interpretiert Herburgers wortgewaltige Lyrik und Siegfried Späth besitzt ein nirgendwo veröffentlichtes Gedicht Herburgers, das nun im Buch zu lesen ist.

Noch eine Verbindung Herburgers zu Ulm gibt es: Das Verhältnis zwischen dem Schriftsteller und der Stadt seiner Geburt Isny war ein schwieriges. Isnys damalige Kulturbürgermeisterin aber richtete Günter Herburger zum 75. Geburtstag 2007 ein großes Fest aus. Diese Kulturbürgermeisterin hieß Iris Mann und ist nun Ulms Kulturbürgermeisterin.

Die Anthologie taucht in das Leben des Günther Herburger

Der Band „Günter Herburger: ausgewählte Gedichte von Schrifstellern (sic!) und Freunden“ wurde von Jürgen Klingel und Siegfried Späth herausgegeben und enthält eine Reihe von Portraitbildern aus unterschiedlichen Lebensphasen des Schriftstellers Herburger.

