Eine Begegnung mit dem Kirchenmaler Johannes Riggenmann

Kirchenrestaurator Johannes Riggenmann kennt die Gotteshäuser der Region. Beim Besuch in seiner Werkstatt erklärt er Hand- und Kunstwerk.

Von Dagmar Hub

Wie sieht der Alltag einer Schriftstellerin aus? Was macht eigentlich ein Dramaturg? Und wer sind all die Menschen hinter den Kulissen? Diesen Fragen gehen wir in unserer neuen Serie „Eine Begegnung mit ...“ nach. Wir stellen Persönlichkeiten und Charakterköpfe aus dem kulturellen Leben in der Region vor, vom Intendanten bis zum Dichter. Sie erzählen von ihrem Beruf, ihrer Berufung und ihrer Motivation - und wie sie wurden, was sie sind. Im dritten Teil der Serie stellen wir den Kirchenmaler Johannes Riggenmann vor.

Der Kirchenmaler gewährt Einblicke in seine Werkstatt

Um Johannes Riggenmanns Arbeitsplatz in seiner Werkstatt herum stehen unzählige Pinsel, und von hinten, über diesem Arbeitsplatz, scheint eine Figur des Heiligen Geistes in Form einer Taube die etwas zu kurzen Flügel über ihm auszubreiten. Riggenmanns Werkstatt befindet sich – wie im vorindustriellen Zeitalter – direkt neben seinem Wohnhaus in Holzheim. Wer möchte nicht so arbeiten? Freilich ist der Kirchenmalermeister und Restaurator viel in der Region unterwegs und arbeitet vor allem in Gotteshäusern, die saniert werden, oder in anderen denkmalgeschützten Gebäuden. In seiner Holzheimer Werkstatt ist er umgeben von Figuren und Darstellungen der Volksfrömmigkeit, und jede hat ihre Geschichte. So wie der Heilige Geist, der irgendwann bei einer Kirchensanierung übrig blieb und den er vom Pfarrer geschenkt bekam.

Als Johannes Riggenmann – Sohn eines Lehrers – Ende der 70er Jahre Abitur machte, war es noch sehr ungewöhnlich, danach ein Handwerk zu lernen. „Ich habe aber immer schon alte Sachen geliebt, alte Häuser auch“, erzählt Riggenmann. „Und Geschichte!“ Die künstlerische Ader des Vaters, den Johannes Riggenmann für seine Kunstfertigkeit im Malen bewunderte, hat er geerbt – und so entschloss er sich nach dem Abitur, eine Lehre als Kirchenmaler, Vergolder und Fassmaler zu machen. „Wobei das Wort ‘Fassmaler’ nichts mit Fässern zu tun hat“, erklärt er. „Sondern mit den Farbfassungen von Kunstgegenständen.“ Besonders liebt Johannes Riggenmann romanische Kirchen. „Aber von denen gibt es in Deutschland nur sehr wenige, und wir sind halt hier im Barockwinkel.“ Also stammen die meisten Kunstwerke, die er restauriert, aus jener Zeit.

Johannes Riggenmann zeigt, welche Figuren er gerade restauriert

Die gegenwärtige Wiederentdeckung sakraler Kunst und der Kirchen des 19. Jahrhunderts schätzt er durchaus – und dass er in seiner Heimatgemeinde die qualitativ hochwertigen Zierelemente der Deckenmalerei der Kirche freilegen durfte, die übermalt waren, ist für Riggenmann ein bisheriger Höhepunkt seiner beruflichen Tätigkeit. Einigermaßen bibelfest muss man sein als Kirchenmalermeister, erklärt er, „und zumindest die Attribute der gängigen Apostel muss man kennen.“ Und natürlich die von Heiligen. Vor Johannes Riggenmann steht eine etwas renovierungsbedürftige Büste des Heiligen Leonhard, der in Bayern als Schutzpatron fürs Vieh und besonders für Pferde verehrt wird. Doch wer ist das, der neben Leonhard steht? Ein langohriges Ferkel lugt unter dem linken Arm des bärtigen Heiligen mit dem gütigen Blick hervor, dessen Oberkörper auf einem goldenen Sockel steht und etliche Kratzer abbekommen hat. „Das ist Sankt Antonius der Eremit“, erzählt Johannes Riggenmann über die Figur, die er zu restaurieren hat. Nicht zu verwechseln mit Antonius von Padua, denn der Heilige mit dem Schweinchen soll bereits im dritten Jahrhundert geboren sein. Dem Heiligen, dem der Volksglaube Schutzkraft fürs Vieh zuschreibt, wurden im Mittelalter gern Ferkel geweiht, die sich mit einem Glöckchen um den Hals frei bewegen durften und die die Allgemeinheit versorgte. Das Fleisch der Tiere wurde nach der Schlachtung am 23. Dezember an die Armen verteilt.

Wenn Johannes Riggenmann den Kühlschrank in seiner Werkstatt öffnet, vermutet man, er äße besonders gern Joghurt. Jede Menge größere und kleinere Joghurtbecher stehen in der Kühle. Doch für Schleckermäuler fände sich hier nichts: In den Gefäßen sind angerührter Hautleim und Knochenleim – elastische Gallerte, die seit Jahrhunderten zum Beispiel für das Grundieren von Untergründen aus Holz oder Leinwand verwendet werden. Der Naturleim entsteht aus Granulat, das in kaltem Wasser quillt und dann erwärmt wird, und ist im Kühlschrank haltbar. „Wir arbeiten mit den Materialien, die die Künstler ursprünglich verwendeten“, erklärt Riggenmann und hebt ein Döschen Champagnerkreide in die Höhe. Auch von diesem Döschen würde ein Feinschmecker trotz des edlen Namens enttäuscht: Champagnerkreide ist feinst gemahlener Kalkstein aus der Champagne und idealer Grundstoff für ein feines Weiß an Kirchenwänden. Teuer sind die Pigmente des Naturprodukts aufgrund ihrer Reinheit. Für Farbfassungen aber werden heute nicht mehr die teuren Pigment-Beimischungen früherer Zeiten, beispielsweise aus Lapislazuli, verwendet. „Mit Malachit–Pigmenten für grüne Farbfassungen arbeite ich aber noch bei der Restaurierung von Stuck“, erklärt Riggenmann.

