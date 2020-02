Eine Begegnung mit der Ulmer Schriftstellerin Adi Hübel

Plus Adi Hübel ist Dichterin, Autorin, Theatergründerin. Sie öffnet die Tür zu ihrer Schreibstube und erinnert sich an bewegte Bühnenjahrzehnte.

Adi Hübel zeigt ihre Schreibstube in der Donaubastion

An der Tür zu einem Zimmer im Turm der Oberen Donaubastion klebt ein Kulturpunkt der Stadt Ulm – ein Sticker, der für Institutionen in Kunst und Kultur steht. Adi Hübel öffnet diese Tür zu ihrer Schreibstube im Turm. Vier Nischen, die jeweils zwei Fenster haben, mit wunderbarem Blick über die Stadt, ein Gewölbe als Decke, und in drei der Nischen gibt es Sitzgelegenheiten; in einer ist eine Mini-Küche untergebracht. Ein bisschen verwunschen ist es hier, still, ohne Internet und Telefon. Die Autorin und Theaterwissenschaftlerin Adi Hübel , die in den späten 80er-Jahren die Ulmer Theaterwerkstatt gründete, zieht sich hierher zum Schreiben ihrer Bücher zurück.

Eine gemütliche Ecke in Hübels Schreibstube in der Donaubastion, hier arbeitet die Schriftstellerin und Theatergründerin. Bild: Dagmar Hub

Ob Lyrik, Krimi oder Roman: Alles entsteht zunächst von Hand und wird dann zuhause am Computer abgeschrieben und an den jeweiligen Verlag verschickt. Rapunzels Einsamkeit im Turm? Nein, Kreativität in der Stille. Denn obwohl ihre Eltern in Bad Wurzach damals ihre gerade geborene Tochter „Adelinde“ nannten – prinzessinnenhaftes Gehabe im Elfenbeinturm ist Adi Hübel fremd. Sie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten auch für Frauenrechte und Friedenspolitik engagiert. Schüchtern ist sie gewiss nicht: In ihrem früheren Kindertheater Firlefanz freundete sich die Prinzessin Rosalinde mit dem Drachen an, den ihr Vater, der Ritter Firlefanz, fangen wollte.

Adi Hübel erzählt von der Entstehung der Ulmer Theaterwerkstatt

Über der schwarzen Jeans trägt Adi Hübel einen roten Filzrock, an den Fingern massive silberne Ringe und sie erzählt: Wie sie hier in diesem Festungsgebäude der Oberen Donaubastion selbst mit Hand angelegt hat, mit Mann und zwei Söhnen, damit aus einem zunächst nur als Probenraum genützten Zimmer, in dem Gebäude voll Schutt, in dem nach dem Krieg Werkstätten untergebracht waren und das dem Unternehmen Magirus gehört hatte, ihr Theater entstehen konnte. Zuerst nur in jenem einen Raum, dann – nach Umbau der Donaubastion , nach einem Theater-Asyl in Neu-Ulm und der Rückkehr ins Gebäude – auf mehr Platz. Die erste Premiere ihrer Theaterwerkstatt aber war noch im Alten Theater gewesen: Brechts „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ hatte Adi Hübel inszeniert.

Dabei war alles einmal ganz anders geplant gewesen. Zwar brannte in der jungen Frau schon in den späten 50er-Jahren das Wissen, dass das Theater ihr Leben sein würde. „Aber wir waren so arm“, erzählt Adi Hübel über ihre Familie, „dass Beruf, Mann und Kinder für meine Eltern ausreichend schienen.“ So wurde sie Zahnarzthelferin, heiratete und bekam zwischen ihrem 20. und 24. Lebensjahr ihre vier Kinder. Dann studierte sie an der Pädagogischen Hochschule Reutlingen und war als Grund- und Hauptschullehrerin tätig. „Aber das war es nicht! Und als meine jüngste Tochter Abitur machte, ging ich nach München an die LMU und studierte Neue deutsche Literatur, Theaterwissenschaften und an einer Akademie Regie.“

Zwei bunte Figuren, die aus dem Fundus von Adi Hübels früherem Kindertheater stammen, weisen den Weg. Bild: Dagmar Hub

Zurück in Ulm klappte es mit einer Anstellung am Theater nicht und weil sie sowieso gern ein eigenes Kindertheater haben wollte, kam es zur Gründung von Theaterwerkstatt und Kindertheater. „Kinderstücke hab ich viele geschrieben“, erzählt Adi Hübel. Für die Theaterwerkstatt entstand eines über den sozialkritischen Dichter und Komponisten Christian Friedrich Daniel Schubart – aber mit den Schauspielern ihrer Theaterwerkstatt führte die Theaterleiterin Adi Hübel leidenschaftlich gern Werke von Bert Brecht , von Marieluise Fleißer , von Ödon von Horváth oder von Peter Turrini auf. Oder von Fitzgerald Kusz. „Text auf der Bühne sichtbar zu machen, das war in meinem Leben etwas ganz Besonderes.“

Die Ulmerin Adi Hübel schreibt Romane und Gedichte

Vor etwa zehn Jahren war es für sie dann aber genug, fand Adi Hübel. Aus ihrer Schauspieltruppe heraus gründete sich ein Verein, der die Theaterwerkstatt übernahm – mit einem fließenden Übergang und selbst heute ist Adi Hübel manchmal noch als Abendspielleiterin dort tätig. Ihre Leidenschaft aber gehört jetzt dem Schreiben; „total“, sagt sie. Am 21. April wird sie in der Kulturbuchhandlung Jastram ihren neuen Roman „Hannah. Die Geschichte einer Frau, die ihren Mann mit der Armbrust erschoss“ präsentieren. Ein zweiter Roman ist fast fertig, und dazwischen entstehen Kurzgeschichten oder Lyrik. Texte, in denen sie auch etwas von sich selbst spürbar werden lässt, in hochdeutscher Sprache oder auf Schwäbisch, weil sich im Dialekt die ganz persönlichen Dinge vielleicht besser ausdrücken lassen, so wie im Gedicht „Scherbahaufa“. Um den Tag geht es, an dem ihr der Himmel einstürzte und in Scherben vor die Füße fiel. „Do send se glega, dia Scherba. Ond dahendr war a schwarzes Loch“, schreibt Adi Hübel. Das Rezept, das ein Lebensrezept sein könnte: eine Scherbe nach der anderen vom kaputten Himmel in die Hand nehmen und schauen, was noch brauchbar ist von den blau glitzernden Splittern. „Kaschd jetzt ned oifach drvolaufa ond älles liege lassa.“

