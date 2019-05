vor 36 Min.

Eine Extraportion Nostalgie

Die Band EAV präsentiert sich bei ihrer Abschiedstour im Ulmer CCU schillernd wie eh und je – und versetzt das Publikum zurück in Schullandheim-Zeiten

Von Angela Häusler

Es ist eine rasante Fahrt durch 40 Jahre Geschichte der Band EAV (Erste Allgemeine Verunsicherung) mit der die berühmten Austro-Rocker derzeit durch den deutschsprachigen Raum touren: die „1000 Jahre EAV-Abschiedstour“. Im ausverkauften Einsteinsaal im CCU bot die Erfolgs-Combo jetzt eine kurzweilige Abschieds-Show, gespickt mit scharfzüngiger Satire und einer Extraportion Nostalgie.

„Küss’ die Hand, schöne Frau“, „Ba-Ba-Banküberfall“, „Heiße Nächte in Palermo“ – im ersten Teil des Abends hagelt es Hits aus den 80ern und 90ern. Und so kommt es, dass sich der eine oder andere Besucher zeitweilig beim Dauergrinsen ertappt. Denn als diese Songs in den Charts nach oben schossen, war ein großer Teil des Publikums maximal präpubertär und grölte diese Melodien auf der Fahrt ins Schullandheim aus vollem Halse mit. „Tief in der Sahara auf einem Dromedara“, singt der noch immer strahlende Frontmann Klaus Eberhartinger ins Mikrofon – und Bäm! Alle Mittvierziger im Saal sind auf einen Schlag wieder zwölf Jahre alt.

Tatsächlich musste die Band bei ihren Konzerten in den 80ern oft genug die vordersten Meter des Zuschauerraums für Kinder freihalten. Die Frätzchen von damals sind jetzt immerhin alt genug, ihr Augenmerk auf eine andere, wesentliche Facette des EAV-Schaffens zu richten: die scharfe Kritik an Politik und Gesellschaft. Die haben die Austro-Popper von Beginn an gepflegt, doch oft genug wird sie vom witzigen Image der reinen Klamauk-Band überstrahlt.

Dabei war es ihr Anti-Atomkraft-Song „Burli“, den der Bayerische Rundfunk 1987 boykottierte. Und mit Zeilen wie „I grab the pussy, I wash the brain, I make America great again“ nehmen sie auch gegenwärtige Polit-Akteure wie Donald Trump aufs Korn und beschwören in „Rechts, zwo, drei“ die vermeintliche Heimatliebe moderner Populisten. „Willkommen im Neandertal“, singen sie dann später, und es entsteht ein flüchtiger Moment, in dem es richtig ernst wird. Vielleicht, weil ein Lied wie dieses, von Feindschaft und Brutalitäten, aktuell bleiben wird, solange es Menschen gibt.

Doch flugs geht die Band dann auf Abfangkurs, indem Eberhartinger bei „Froschkönig“ als Freudenmädchen auftaucht. Überhaupt bringt hier jeder Song sein eigenes Outfit mit. Und das gilt nicht nur für den rührigen Frontmann, sondern ebenso für den Rest der Band, zumal auch die Bühne zwischen und während der Songs freudig umgestaltet wird.

Sowohl Eberhartinger als auch Gitarrist, Texter und Zeichner Thomas Spitzer sind zwar im Rentenalter angekommen, aber schillernd wie eh und je. Die jüngeren Bandmitglieder, Kurt Keinrath (Gitarre), Alvis Reid (Bass), Aaron Thier (Schlagzeug) und Franz Kreimer (Keyboards) machen nicht weniger Furore, zumal auch der frühe, pop-lastige Klang der EAV-Klassiker nun durchweg in rockigen Gitarrensound verwandelt und damit vor der staubigen Retro-Kiste bewahrt wurde.

Vielleicht deswegen mag man es ihnen am Ende dann doch nicht abkaufen, dass diese Tour wirklich der Abschied ist und sich die wortwitzigen Musikentertainer in die Rente verabschieden. Es könnte ja eventuell eine versteckte Botschaft sein, dass sich Eberhartinger zum Schluss dann doch erst im Sarg von der Bühne tragen lässt.

