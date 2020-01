03.01.2020

Eine Familie sucht ein Zuhause

Wohnungen zu finden, ist für Flüchtlinge oftmals schwierig. Auch Asylhelfer gelangen bei der Suche nach erschwinglichen Angeboten an ihre Grenzen. Ein Text über denkwürdige Erfahrungen und tragische Geschichten

Von Franziska Wolfinger

Janaale Ibrahim sitzt in einem Büro im Illertisser Mehrgenerationenhaus, hat seinen kleinen Sohn Ilyaas auf dem Schoß. Das Kleinkind lässt sich mit einer Breze füttern, später gibt ihm sein Papa ein Fläschchen. Auf den ersten Blick ein idyllisches Familienbild. Auf den zweiten Blick offenbart sich ein tragisches Schicksal.

Der 27-jährige Vater ist Witwer. Seine Frau starb an Tuberkulose. Als sie erkrankte, war sie bereits schwanger. Ärzte holten das Kind, Ilyaas, per Kaiserschnitt – zwei Wochen vor dem Tod der Mutter. Sie befand sich gerade mal im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft. Als Frühchen ist Ilyaas stark entwicklungsverzögert. Im März wird er zwei Jahre alt und hat gerade gelernt, sich eigenständig vom Bauch auf den Rücken zu drehen. Gesunde Kinder können das mit etwa einem halben Jahr.

Ibrahim hat einen Termin bei Integrationsberater Daniel Sperl. Es geht wieder einmal um seine schier endlos lange Suche nach einer Wohnung. Derzeit lebt der Vater, der vor vier Jahren aus Somalia nach Deutschland kam, in einer Asylunterkunft in Altenstadt. Dort bewohnt er ein Zimmer mit Ilyaas und seinem zweiten Sohn, dem bald dreijährigen Ibrahim. Bad und Küche teilen sie sich mit den übrigen Bewohnern der Unterkunft.

Der Somalier ist ein sogenannter Fehlbeleger, also ein Flüchtling, der den Status „anerkannt“ und deshalb keinen Anspruch mehr auf einen Platz in einer Asylunterkunft hat. Sie alle tun sich schwer damit, eine eigene Wohnung zu finden. Dabei hatte Janaale Ibrahim diese Odyssee eigentlich schon hinter sich. Vor dem Tod der Frau lebte die Familie in einer Wohnung in Pfuhl, die mit zwei Zimmern ausreichend Platz geboten hatte. Als dann Ilyaas da war, musste die Familie ausziehen. Denn der Bub braucht eine besondere Betreuung durch einen Pflegedienst – und in Pfuhl gab es keinen, der das leisten konnte.

Integrationsberater Daniel Sperl sagt zum Thema Wohnungssuche: „Es ist gerade für alle schwer. Aber wer keine Kontakte hat, hat fast keine Chance.“ Dabei hat er Verständnis für die Wohnungseigentümer, die sich Mieter mit festem Einkommen wünschen. Deren Bedenken hält er entgegen, dass auch das Jobcenter die Miete zuverlässig überweise. Er hofft, für Ibrahim möglichst bald eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu finden. Denn das Schicksal des Somaliers bewegt auch Sperl, der rund 200 Geflüchtete betreut, besonders. Im besten Fall sollte sich die Wohnung in Neu-Ulm befinden oder so gelegen sein, dass der Zug gut zu erreichen ist. Ilyaas soll bald einen Kindergarten besuchen. Für ihn kommt aber nur eine Einrichtung in Ulm infrage, die die notwendige Betreuung bieten kann. Die Zeit dränge außerdem, weil der Vater nach afrikanischen Fürsorgegepflogenheiten inzwischen eine zweite Frau in Afrika geheiratet habe, so Sperl. Das Verfahren zum Familiennachzug laufe derzeit.

Fehlbeleger wie Ibrahim, die eine Wohnung suchen, gibt es viele: Das Landratsamt registriert zum Stichtag, 5. Dezember vergangenen Jahres, 154 Personen im Landkreis Neu-Ulm. Hilfe bekommen sie etwa von Wohnungslotsen – Ehrenamtlichen, die bei der Integrationsstelle der Behörde eine Weiterbildung gemacht haben. Doch die sind, so teilt es das Landratsamt mit, ebenfalls an den Belastungsgrenzen angelangt. Sie können nicht allen Anfragen nachkommen. Mit der Diakonie wurde folgendes Projekt durchgeführt: Im Rahmen einer Mieterqualifizierung wurden Asylhelfer geschult, sodass sie den Geflüchteten alles Wichtige zu Themen wie Mülltrennung, Brandschutz, Ruhezeiten, Heizen und Lüften beibringen können. Zudem erstellen die Helfer Bewerbungsmappen mit Wohnungssuchenden.

Wer bei der Wohnungssuche für Janaale Ibrahim und seine Kinder behilflich sein kann, kann sich mit Integrationsberater Daniel Sperl (Telefon 0176/45565112, E-Mail d.sperl@diakonie-neu-ulm.de) in Verbindung setzen.

