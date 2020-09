00:32 Uhr

Eine Feierstunde ohne Familie und Freunde

96 Gesellinnen und Gesellen erhalten auf der Freisprechungsfeier in Weißenhorn ihre Prüfungszeugnisse

Besondere Rahmenbedingungen haben die diesjährige Freisprechungsfeier der Junggesellinnen und Junggesellen aus den Kreisen Neu-Ulm und Günzburg geprägt. Die Kreishandwerkerschaft Günzburg/Neu-Ulm veranstaltete nur eine kleine Feier im Wirtschafts- und Bildungszentrum in Weißenhorn. Nach Angaben der Kreishandwerkerschaft bekamen 96 Gesellinnen und Gesellen aus 16 Innungen und Gewerken, aufgeteilt in je fünf Gruppen, ihre Gesellenprüfungszeugnisse überreicht.

Der Präsident der Handwerkskammer für Schwaben, Hans-Peter Rauch, würdigte die erfolgreichen Abschlüsse in diesen besonderen Zeiten. „Sie haben sich für den richtigen Weg entschieden – den Weg ins Handwerk. Sie dürfen stolz sein, auf das, was Sie bisher erreicht haben“, sagte er. Der Günzburger Landrat Hans Reichhart erzählte, dass sein Großvater ihn immer mit in die Backstube genommen habe. Dies habe ihn sehr geprägt. Reichhart rief den Gesellen zu: „Machen Sie weiter so!“

Kreishandwerksmeister Michael Stoll bedauerte, dass keine Familie und Freunde an der Feierstunde teilnehmen konnten. „Wir wollen den jungen Gesellen und Gesellinnen mit dieser kleinen Feier trotzdem in diesen Zeiten unsere hohe Wertschätzung ausdrücken“, sagte Stoll. Grußworte überbrachte auch der Vertreter des Landrats aus Neu-Ulm, Ludwig Daikeler. „Mit einer Lehre im Handwerk und Spaß an der Arbeit kann man ganz schön weit kommen“, sagte er mit Blick auf seine eigene Ausbildung und die Zeit im Handwerk. Obermeister oder Stellvertreter der Innungen überreichten die Zeugnisse. Die Besten wurden mit einer Urkunde geehrt. Die feierliche und offizielle Lossprechung übernahmen Handwerkskammer-Präsident Rauch und Kreishandwerksmeister Stoll.

Die diesjährigen Auszubildenden kamen dem Bauhandwerk, Bäckerhandwerk, Elektrohandwerk, Fleischerhandwerk, Friseurhandwerk, Maler- und Lackiererhandwerk, Metallhandwerk, Schreinerhandwerk, Zimmererhandwerk und Sanitärhandwerk. (az)

Themen folgen