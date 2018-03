vor 60 Min.

Eine Lösung fürs Lessing-Gymnasium nach dem Nuxit

Die Aufteilung der Kosten war strittig. Jetzt haben Landkreis und Stadt Neu-Ulm einen Vertrag geschlossen, der das regelt.

Von Gerrit-R. Ranft

Mit Blick auf die von der Stadt Neu-Ulm angestrebte Kreisfreiheit tun sich Probleme auf, obwohl bislang nichts beschlossen ist. Zu ihnen zählt der vorgesehene Neubau des in die Jahre gekommenen Lessing-Gymnasiums auf dem Gelände Wiley-Nord. Um das Projekt in der Phase der denkbaren Veränderung in den Beziehungen zwischen Stadt und Landkreis nicht zu gefährden, streben beide Partner eine Vereinbarung an. Diese soll künftige Zuständigkeiten und Kostenerstattungen regeln.

Nach dem gestern im Bau- und Planungsausschuss des Kreistags beratenen Vertragsentwurf wird der Landkreis als Eigentümer des bestehenden Schulgebäudes an der Augsburger Straße weiterhin lediglich Arbeiten ausführen, die dem Erhalt der Bausubstanz dienen. Weiterreichende Maßnahmen werden ausgeschlossen. Einvernehmlich mit der Stadt wird der Landkreis das Raumprogramm für den Neubau erarbeiten. Ehe jedoch „kostenrelevante Auftragsvergaben an Ingenieurbüros“ erteilt werden können, muss laut Vereinbarung gesichert sein, dass die benötigten Grundstücke verfügbar sind. Betroffen sind Flächen in Wiley-Nord für Schule und Sporthalle wie auch südlich der Europastraße für die Sportanlagen im Freuen.

Die Stadt Neu-Ulm wollte nicht alle Planungskosten tragen

Die Verantwortung dafür liegt bei der Stadt. Zwar bleibt die Planung des Schulneubaus bis zur Entscheidung des Freistaats über den Nuxit beim Landkreis. Doch die Stadt wird beteiligt. Um zu verhindern, dass unterschiedliche Beschlüsse in den Gremien beider Partner zu Pattsituationen führen, die den Fortgang des Projekts gefährden könnten, wird eine gemeinsame Lenkungsgruppe gebildet. Ein solcher Arbeitskreis zwischen der Stadt Weißenhorn und dem Landkreis hat sich bei der Anlage der Fernwärme im dortigen Gewerbegebiet bewährt. Schließlich übernimmt die Stadt Neu-Ulm achtzig Prozent der Planungskosten, die dem Landkreis vor dem Ausscheiden der Stadt entstanden sind. Neu-Ulm hatte sich geweigert, für sämtliche Planungskosten aufzukommen, weil es ja vorerst noch die Kreisumlage entrichte.

„Mit unserem heutigen Beschluss schaffen wir Klarheit für die nächsten zwei bis drei Jahre“, warb Landrat Thorsten Freudenberger für die Vereinbarung. Zugleich verwahrte er sich gegen Vorwürfe, die in der Öffentlichkeit laut geworden seien, der Landkreis verschleppe die Neubauplanung. „Die jüngste Verzögerung geht nicht vom Landratsamt aus“, sagte er. Vielmehr habe der Freistaat alles hinausgezögert, weil die Grundlagen für das Raumprogramm an Gymnasien nicht vorlägen. „Ohne Raumprogramm keine Förderung und ohne Förderung keine Planungssicherheit“. Um den Gerüchten ein Ende zu setzen, strebe der Landkreis nun die Vereinbarung mit der Stadt an.

Kreisrat stimmt dem Vorschlag zu

Während die Grünen sich im Ausschuss des Kreistags ausdrücklich für die Vereinbarung einsetzten, wandten sich die Freien Wähler um Kurt Baiker und Gerhard Leopold nachdrücklich dagegen. „Wir haben überhaupt keine Eile und sehen momentan auch keinerlei Handlungsbedarf“, sagte Baiker. Alles könne warten, bis über den Austritt der Stadt aus dem Landkreis entschieden sei. Gegen die drei FW-Stimmen sprach sich der Ausschuss für die Vereinbarung mit der Stadt aus, „damit der Neubau der Schule durch die angestrebte Kreisfreiheit der Stadt Neu-Ulm nicht verzögert wird.“