vor 57 Min.

Eine Nobelherberge für Krabbeltiere

Mit drei Insektenhotels bietet der Obst- und Gartenbauverein Reutti/Jedelhausen Käfern und Fliegen Lebensräume

Von Tanja Miller

Ameisen, Bienen und Schmetterlinge: Sie alle finden Unterschlupf in einem der drei selbst gebauten Insektenhotels des Obst- und Gartenbauvereins Reutti/Jedelhausen. Vorsitzender Hans-Georg Stein stellte den Mitgliedern bei einem Abendspaziergang die neuen Behausungen vor. „Jedes ist ein Unikat“, betonte er und bedankte sich bei Winfried Unseld, der sie gestaltet und erbaut hat.

Innerhalb von drei Wochen seien alle Hotels fertig gewesen. Das Material dafür stammte aus der Umgebung. So verarbeitete Unseld mit Helfern des Vereins mehr als 100 Jahre altes Holz von einem Abrissstadel. Dieses bildet das Gerüst der Behausung, welche in unterschiedliche Bereiche für verschiedene Insektenarten aufgeteilt ist. „Jedes der sechs Zimmer im Hotel übernimmt eine wichtige Aufgabe“, erläuterte Stein den knapp 50 Mitgliedern.

Direkt unter dem Dach bieten Kiefernzapfen Ameisen, Fliegen und Holzkäfern eine Nisthilfe. Sie seien deshalb wichtig, weil sie verschiedene Läusearten fressen. Genauso wie die Florfliege, die breite Spalten bevorzugt, die zu einem mit Weizenstroh ausgefüllten Innenraum führen.

Im mittleren Bereich des „Fünf- Sterne-Hotels“, wie es Stein nennt, befinden sich Holzscheiben mit Löchern. „Die sollten immer aus Hartholz sein, damit die Insekten auch reingehen“, erläuterte er. Ein paar Löcher sind bereits grau verschlossen. Mauerbienen und Erdwespen haben dort ihre Eier abgelegt. Eine Informationstafel auf der Rückseite erklärt die unterschiedlich gestalteten Unterschlupfmöglichkeiten. An gut erreichbaren Standorten sind die Hotels aufgebaut, die so stehen, dass sie der Sonne ausgesetzt sind, um vollständig besiedelt zu werden. Außerdem sind bei jedem Insektenhaus in den umliegenden Bäumen Nistkästen für verschiedenen Vogelarten angebracht worden. Bei der letzten Station, dem Insektenhotel hinter der Grundschule Reutti, ließen die Mitglieder den lauen Sommerabend unter Apfelbäumen mit einem Imbiss und kühlen Getränken ausklingen.

Am Ortseingang gegenüber dem Kindergarten sowie vor dem Spielplatz im Neubaugebiet am Heuweg und hinter der Grundschule können die Krabbeltiere beobachtet werden. „Damit geben wir den Insekten wichtige Lebensräume und bringen den Kindern anschaulich ein Stück Natur näher“, sagte der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins.

