Eine Postzustellerin verteilt Bücher an Bucher

Die 36-jährige Postzustellerin Juliana Hüber verteilt an die 30 Bücher in der Marktgemeinde Buch.

Juliana Hüber liefert normalerweise Briefe und Pakete in Buch aus. Doch nun ist sie in einer anderen Mission unterwegs – und überrascht so manchen Bewohner.

Von Felicitas Macketanz

Mit einem ganzen Packen Bücher in den Händen läuft Juliana Hüber von ihrem gelben, geparkten Postauto zu einem Haus mitten in Buch. Die Sonne scheint, es ist warm und Hüber strahlt übers ganze Gesicht. Das sei schon ein toller Tag heute, sagt die 36-Jährige und läuft in Richtung des Hauses. Dort hat sie eine besondere Aufgabe.

Hüber ist eine von etlichen Postzustellern, die in ganz Deutschland in diesen Tagen Lektüren verschenken. Die 36-Jährige verteilt die Bücher – wie könnte es anders sein – in Buch. Die Idee stammt von der Deutschen Post und kommt pünktlich zum Welttag des Buches, der am Montag, 23. April, ist. Hüber freut sich, Teil dieser Aktion sein zu dürfen: „Ein Buch ist einfach etwas Ehrliches“, sagt sie, als sie eine Auswahl verschiedener Bücher in den Händen hält und die Klingel neben einer Haustür drückt. Sie muss gar nicht lange warten, da steht schon Ursula Zell, 59, in der Tür und lacht. Sie sei kurz zuvor von einer Bekannten über die „Überraschung“ informiert worden. Aber trotzdem sei sie natürlich überrascht, gibt sie zu und blickt schon in Richtung des Stapels, den Hüber trägt. Zell dürfe sich aus mehreren Exemplaren eines aussuchen, sagt die Postzustellerin aus Unterroth.

Die Hausfrau zögert nicht lange und greift nach der dicksten Lektüre, die Hüber in den Händen hält. „Der verbotene Liebesbrief“ lautet dessen Titel. Warum gerade dieses Exemplar? Das sei bestimmt nett zu lesen, sagt Zell. Das Buch von Lucinda Riley handelt von mysteriösen Liebesbriefen, die die Neugier einer Journalistin weckt, die sich schließlich auf Spurensuchen begibt. Zell hätte aber auch „Was vom Tage übrig blieb“ wählen können. Die Geschichte um Liebe und Hierarchien in der Gesellschaft gewann im vergangenen Jahr sogar den Literaturnobelpreis. Zur Auswahl wären unter anderem noch „Frankenstein“, „Die drei Sonnen“, „Hier bin ich Mensch“ von Horst Lichter oder auch ein Kinderbuch gestanden. Doch Zell gibt sich mit ihrer Wahl zufrieden. „So eine Aktion gab es ja noch nie. Ich würde auch gerne öfters lesen, aber meist fehlt einem einfach die Zeit“, sagt sie. Das erste Buch ist verschenkt, Hüber wirkt erleichtert. In ihrem Postauto lagern noch insgesamt etwa 30 weitere Leseexemplare.

Die 36-jährige gelernte Bankkauffrau ist per Zufall bei der Post gelandet: Sie hatte eine Anzeige in der Zeitung gelesen und sich prompt bei dem Unternehmen gemeldet. Zunächst sei sie im Allgäu tätig gewesen und habe unter anderem den Personaleinsatz koordiniert. „Dann sind wir nach Unterroth gezogen“, sagt Hüber. Durch einen weiteren glücklichen Zufall sei sie auch im Rothtal wieder bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber gelandet. Hüber trägt seitdem Briefe, Pakete und andere Sendungen in Buch aus.

Die Postzustellerin steigt in ihren Wagen und fährt zur nächsten Station: Auf das Ehepaar Widmann muss sie gar nicht erst warten. Der 69-jährige Heinz Widmann ist gerade an der Straße unterwegs und fängt Hüber ab. „Ich habe heute eine Überraschung für Sie“, sagt die Zustellerin und streckt dem Senior einen Stapel Bücher entgegen. Widmanns Frau Maria kommt dazu und sieht sich die Bücherauswahl an. Über diese Überraschung freue sie sich sehr, sagt sie. „Bei so einer netten Zustellerin muss man das doch auch.“ Die 67-Jährige entscheidet sich ebenfalls für den „verbotenen Liebesbrief“. Ihr Mann wählt Horst Lichters „Hier bin ich Mensch“.

Hüber ist zufrieden mit ihrer heutigen Mission. Viele Bücher hat sie unter die Bucher gebracht. Und auch wenn sie für manchen keinen Brief parat hat, so kann er heute wenigstens etwas anderes lesen.

