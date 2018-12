Eine Ulmerin hat ein Springerle für jede Lebenslage

Plus Bärbel Planck aus Böfingen hat die vielleicht weltweit größte Sammlung mit Gebäckmodel-Abdrücken zusammengetragen. In dieser finden sich auch kuriose und sogar anstößige Motive.

Die winzige Bibel, die Bärbel Planck in der Hand hält, ist theoretisch essbar: Sie besteht aus Tragant-Teig, dessen Rezeptur im 16. bis 18. Jahrhundert feinst detaillierte figürliche Darstellungen der Zuckerbäcker-Kunst schuf. Planck besitzt sogar einen Abdruck des kompletten Models, mit dem das kleine Kunstwerk geschaffen werden konnte. Dieses Stück, das wie ein Bastelbogen aus alter Zeit wirkt, ist im Haus des Ehepaares Planck in Böfingen nur einer von gut 2800 Schätzen: Bärbel Planck besitzt wahrscheinlich die umfangreichste Sammlung solcher Model-Abdrücke überhaupt. Terrakotta-Positive von ursprünglich aus Birnbaum-, Zwetschenbaum- oder sogar Buchsbaumholz geschnitzten Modeln mehrerer Jahrhunderte schmücken das Treppenhaus und den Flur im Haus.

Die figürliche Backkunst mit Modeln – vor Jahrtausenden wohl vor allem aus Speckstein – war schon im alten Ägypten und zuvor in Mesopotamien bekannt; wohl aus Honigteig wurde Gebäck für kultische Zwecke produziert. Und selbstverständlich kannten auch die Römer das Backen mit Modeln; sie brachten es samt Rezepten nach Mitteleuropa. Die bei ihnen beliebten Motive – Gladiatorenkämpfe und Wagenrennen – fänden heute allerdings wahrscheinlich weniger Anklang als vor 2000 Jahren.

Früher wurde das Gebäck ganzjährig geliebt

Werden heute in Familien noch die traditionellen Springerle nach aufwendigem Rezept gebacken, gehört dieses Gebäck in die Adventszeit, und häufig schmücken weihnachtliche Motive die Oberseiten der Plätzchen. Schöne „Füßchen“ müssen sie haben, und auf Anis gebacken sein. Auch wenn Bärbel Plancks Sammelleidenschaft zahlreiche biblische Model-Motive zusammengetragen hat, die sortiert nach Altem und Neuem Testament und nach Motiven zu Weihnachten und Ostern an der Wand hängen, so ist dieses Backen im Advent nur noch ein kleiner Überrest dessen, was das Springerle-Backen früher ausmachte. Denn das Gebäck wurde ganzjährig geliebt. „Springerle bildeten immer das pralle Leben ab“, sagt Bärbel Planck. Freilich zeigt die Bildersprache ihrer Modelabdrücke auch komplette Weihnachtskrippen und mit der Geburt Christi assoziierte Motive, aber „die Menschen lebten mit diesem Gebäck. Von der Geburt bis zum Tod sind alle Themenbereiche auf den Modeln abgebildet“, hat Planck im Lauf der mehr als 30 Jahre festgestellt, in denen sie die Motive in Terrakotta-Abdrücken oder in originalen Formen sammelte. Es gibt scherzhafte Abbildungen, und Sprichwörter sind allegorisch in Bilder umgesetzt.

Nicht alle Motive auf den Modeln sind heute noch verständlich

Satire, Erotika, griechische Mythologie, Bauten, Geografie, berühmte Köpfe, Moden, Legenden und Erfindungen wie der Zeppelin fanden ihren Weg in das Gebäck. Da ist der Lehrer mit der Rute und dem Alphabet, und in ihrer Sammlung finden sich sogar winzige Puppenstuben-Model. Manche Elemente des Bildprogramms sind heute nicht mehr ohne Weiteres zu verstehen: Auf einem Doppelmodel – wohl geschnitzt, um repräsentative essbare Bilder für eine Hochzeit zu schaffen – sind um Medaillons mit den Köpfen der Brautleute eine ganze Reihe von Pflanzen mit Symbolkraft angeordnet, so der Granatapfel, der für Fruchtbarkeit steht, die Rose für die Liebe und die Nelke für die Treue. Durch ein in Liebe entflammtes Herz geht eine Säge – Symbol dafür, dass es in aller Liebe auch Schmerz gibt – und ganz unten deutet sich bereits ein kleines Babygesicht an.

Auch Reformation und Gegenreformation fanden ihren, oft spöttischen, Ausdruck in der Sprache der Model: Das Ehepaar – Christoph Planck, der seine Frau in ihrem Hobby nach Kräften unterstützt, war früher Dekan in Weinberg – besitzt Abdrücke von Modeln, die man auf den Kopf stellen kann. Papst und Teufel, Luther und ein Kasperl sieht der Betrachter, je nach Perspektive.

Schwäbische Springerle backt Bärbel Planck übrigens heute noch gern, auch wenn die Prozedur – je nach Zahl der verwendeten Model – zwei bis drei Tage dauert. Dabei ist sie eigentlich Hamburgerin. Ihre allerersten Springerle-Model, die ihre Sammlung begründeten, waren ein Geschenk ihrer schwäbischen Schwiegermutter.