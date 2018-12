12.12.2018

Eine Urkunde als Geschenk für die Stadt

Originelles Fundstück von Hans-Walter Roth

Eine Tradition erfährt ihre Fortsetzung: Wie in den vergangenen Jahren auch, wird CDU-Stadtrat Hans-Walter Roth in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres der Stadt Ulm eine Weihnachtsgabe überreichen. In diesem Jahr ist es das Original einer Urkunde, in dem über die Ulmer Stipendienstiftung von Philipp Daniel Faulhaber und die Verteilung der Zuwendungen an Bedürftige berichtet wird. Daran wird deutlich: Ulm war bereits in der Vergangenheit eine soziale Stadt. Seit dem frühen Mittelalter haben immer wieder vermögende Bürger für Arme, Kranke oder mittellose Studenten Geld gestiftet. Aus diesen Stiftungen ging unter anderem die Hospitalstiftung oder die Ulmer Bürgerstiftung hervor.

Bei der Weihnachtsgabe handelt es sich um die Abrechnung der Philipp Daniel Faulhaberschen Stipendienstiftung aus dem Jahr 1812. Darin wird Rechnung abgelegt über die Ausgaben der Stiftung von 1810 bis 1812. Die Stipendienstiftung wurde am 7. Dezember 1770 gestiftet. Die Stiftung solle „nicht nur denjenigen, welche Theologie, Jura oder Medizin studieren, sondern auch denen, welche sich der Mathesie oder Schreiberei widmen“, zugutekommen.

Wie die Stiftungsabrechnung zeigt, spielten primär soziale Gründe eine Rolle, so heißt es über einen der Empfänger, Marx Ludwig Faulhaber, dass er „Geld und Kleidung höchst nothwendig bedürftte.“ Diese Familienstiftungen konnte der Staat im Gegensatz zu anderen Stiftungsvermögen nicht antasten. (az)

