Eine Verletzte und 10.000 Euro Schaden nach Unfall in Langenau

Bei einem Unfall in Langenau wird eine Autofahrerin leicht verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt.

Ungefähr 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstag in Langenau.Gegen 23.20 Uhr fuhr nach Angaben der Polizei ein Opel in der Angertorstraße. Dort parkte ein VW. Der Corsa streifte den Pkw. Dabei verletzte sich die Autofahrerin leicht. Ein Krankenwagen brachte die 51-Jährige in eine Klinik.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper lud den Opel auf. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 10.000 Euro.

Die Ulmer Polizei (Telefon: 0731/1880) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach der Unfallursache. (az)

