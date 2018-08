16:56 Uhr

Eine Weinbar kommt ins Wengentor

Yamas-Wirt Haris Papapostolou startet mit neuem Konzept in der Ulmer Olgastraße

Nach zehn Jahren schließt wie bereits kurz gemeldet das Restaurant Yamas in der Ulmer Herrenkellergasse. Inhaber Haris Papapostolou hätten nach eigenen Angaben gerne weiter gemacht, doch eine Renovierung wäre nun notwendig geworden. Und über diese Konditionen sowie die Mietzeitdauer sei er sich mit dem Vermieter nicht handelseinig geworden. Nun laufe der Mietvertrag regulär aus. Und der 40-Jährige fängt etwas Neues an: Im ersten Stock der Speisegaststätte Seven Fish, das sein Vater Vassilios Papapostolou mit den Partnern Kosta Zaraklanis und Theodoris antazis im Wengentor betreibt, empfängt er ab Februar seine Gäste in der Yamas Weinbar. Gedacht ist die Bar auch als Aperitif-Ergänzung zum Seven Fish.

Das Konzept sieht eine kleine Karte mit einigen Vorspeisen sowie wenigen Hauptgerichten vor, sodass sich Papapostolou vollkommen seiner großen Leidenschaft widmen kann: dem Wein. „Ich denke, wir werden dort über die größte Weinkarte in der Umgebung verfügen - mit europäischem Sortiment plus einigen Exoten und Raritäten“, erklärt Papapostolou. Seine zehn Jahre in der Herrenkellergasse beschreibt er als Erfolgsgeschichte: Das Magazin Feinschmecker führe Yamas bereits seit zwei Jahren unter den 20 besten deutschen Restaurants mit ausländischer Küche.

Papapostolou hat sich in der deutschen Weinszene einen Namen gemacht und wird daher häufig als Verkoster in die Jury zahlreicher Wettbewerbe berufen. Zuletzt beispielsweise beim Spring Tasting des internationalen Wein-Awards „Mundus vini“ oder der Qualifikation „Deutscher Sektpreis“. Die Entscheidung, den Namen weiter zu benutzen, fiel demnach ganz bewusst. „Ich kann mit der ersten Weinbar Ulms an diese Erfolge nahtlos anknüpfen. Daher ist es für mich kein Ende, sondern eine Veränderung – und dazu noch eine sehr positive“, so Papapostolou.

(az)

