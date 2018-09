vor 19 Min.

Eine Witzighauserin hat ein Herz für Streuner

Die Witzighauserin Birgit Widmann kümmert sich um herrenlose Katzen. Oft leben sie auf Bauernhöfen oder in verlassenen Gebäuden. <b>Foto: Angela Häusler</b>

Die Witzighauserin Birgit Widmann kümmert sich um herrenlose Katzen. Was sie tut, damit deren Zahl nicht noch weiter zunimmt.

Von Angela Häusler

Als Birgit Widmann das kleine, schwarze Kätzchen auf einem unbewohnten Hof in Witzighausen einsammelte, war es schon so schwach, dass es sich leicht fangen ließ. Das linke Auge war durch eine schlimme Infektion auf die Größe eines Golfballes angeschwollen – das Tierchen hätte ohne ärztliche Behandlung nicht mehr lange zu leben gehabt.

Lupa, wie das Katzenkind von ihren Rettern getauft wurde, hat das kranke Auge zwar verloren. Doch ansonsten ist sie heute quicklebendig, wohnt in einer Pflegestelle und kann bald in liebevolle Hände vermittelt werden. Gerettet wurde Lupa, weil eine Reiterin das schwer kranke Kätzchen gesehen und sich bei Birgit Widmann gemeldet hat. Die nämlich ist passionierte Tierfreundin und seit zwei Jahren auch in der Katzenhilfe Ulm/Neu-Ulm und Umgebung dabei. Gemeinsam mit einem Dutzend aktiver Mitstreiter kümmert sie sich täglich um herrenlose Katzen.

Ausgezehrt, krank, mangelernährt – so fristen frei lebende Katzen oft ihr Dasein. Eine Million davon gibt es nach der Schätzung des Deutschen Tierschutzbunds allein in Bayern. Sich ihrer anzunehmen, ist die Mission der Katzenhilfe Ulm/Neu-Ulm, der auch die Witzighausenerin Birgit Widmann angehört. Die Freizeit der 53-Jährigen ist vom Einsatz für die Tiere bestimmt: Sie füttert sie nicht nur, sondern fängt sie auch ein, um sie kastrieren zu lassen. Denn auch größere Populationen in Industriebrachen, leeren Gehöften oder Schrebergärten gehen auf unkastrierte Hauskatzen zurück – ob ausgesetzt oder entlaufen.

Um einzelne Katzen kümmern sich oft Anwohner

„Einzelne herrenlose Katzen werden oft von Anwohnern gefüttert“, berichtet Manuela Barth, Vorstandsmitglied der Katzenhilfe, „die Leute melden sich aber erst bei uns, wenn es schon sechs oder acht sind. Dann rufen sie an und wollen, dass wir die abholen.“ Das aber ist nicht so einfach – meist sind diese Katzen verwildert und an Menschen nicht mehr zu gewöhnen. So versuchen die Helfer, die Tiere vor Ort zu versorgen und zu kastrieren, damit sie sich nicht weiter vermehren. „Wir kümmern uns um die Tiere, bei denen alle weggucken“, sagt Birgit Widmann.

Solche Futterstellen unterhält die Katzenhilfe in vielen Orten der Umgebung. Jedelhausen, Gerlenhofen, Reutti, Holzschwang, Schwaighofen: Die Liste, die Birgit Widmann dazu einfällt, ist lang. An jeder Futterstelle befinden sich mindestens sechs Katzen, die möglichst von mehreren Helfern versorgt werden, erklärt Manuela Barth. Denn es soll eine kontinuierliche Fütterung sichergestellt sein: „Wenn man sich bereit erklärt, zu füttern, tut man es langfristig, denn die Tiere verlassen sich darauf.“ Bekommen sie regelmäßig zu fressen, erzählt Widmann, erholen sich die Katzen meist und bleiben dann auch gesund, während andernorts stetig neue Babys geboren werden, von denen viele die ersten Wochen nicht überleben.

Kranke Tiere werden zum Tierarzt gebracht. Die Behandlungen finanziert der Verein über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Im vergangenen Jahr, berichten die beiden Vorstandsmitglieder, hat die Katzenhilfe fast 80000 Euro für Tierärzte ausgegeben, unter anderem wurden von dem Geld 302 Kastrationen bezahlt. Das Futter für die Vierbeiner schlug mit immerhin 5000 Euro zu Buche. Dabei erhalte die Katzenhilfe keinerlei öffentliche Zuwendungen, berichten die Helferinnen.

Es ist schwer, die Katzen an neue Besitzer zu vermitteln

Auf die Anwohner gehen die Tierhelfer ebenfalls zu. „Wir sind aber nicht immer gern gesehen“, erzählt Manuela Barth, denn vielfach wollten die Nachbarn die Vierbeiner einfach nur loswerden. Sind die Katzen erst wenige Wochen alt, kann die Gewöhnung an Menschen noch gelingen. „Aber mit drei, vier Monaten ist es meistens schon zu spät – die werden nicht mehr richtig zahm“, sagt Barth. Vermittelbare Katzen werden von freiwilligen Helfern in Pflege genommen. Auch das sei eine zeitintensive Aufgabe, berichten die Frauen, zumal die Katzen aus Quarantänegründen zunächst einen eigenen Raum brauchen. Immerhin 84 Katzen hat der Verein im vergangenen Jahr an neue Besitzer vermittelt.

„Man könnte das als Fulltime-Job machen, Wochenenden gibt es da nicht“, sagt Birgit Widmann über ihr Engagement, „aber ich mache es gern und die Tiere sind unheimlich dankbar.“ Froh wären die Tierfreunde über weitere Unterstützer, die aktiv dabei sein wollen. Denn das Katzen-Problem ist noch lange nicht gelöst. „Wir haben das Gefühl, dass es sogar schlimmer wird“, sagt Manuela Barth. „Sehr viele Leute lassen ihre Tiere nicht kastrieren, sie wollen sich das Geld sparen oder denken einfach nicht nach. Oder sie glauben, man dürfe Katzen nicht zu früh kastrieren, sie müssten einmal geworfen haben.“ Dabei sei das schlichtweg falsch, „da müssten auch die Tierärzte viel besser aufklären“, findet Barth. Ohnehin würde sie sich eine Kastrationspflicht wünschen, um das Tier-Elend in den Griff zu bekommen. Diese haben in Deutschland laut Tierschutzbund bislang 340 Kommunen eingeführt. Hilfreich wäre es, wenn Anwohner auf Streunerkatzen schneller reagieren und sie bei der Katzenhilfe melden, so die Helferinnen, damit es erst gar nicht zu neuen Kolonien kommt.