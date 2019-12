vor 33 Min.

Eine andere Tina-Turner-Nacht im CCU

Die Show „One Night of Tina“ transportiert die Songs in die Gegenwart – mit Hip-Hop und aggressiver Erotik. Mit den originalen Hits kann das nicht mithalten.

Von Dagmar Hub

Tina Turner wurde jüngst 80 und lebt mit ihrem deutschen Ehemann in der Schweiz. Um die großen Hits der Soul-Legende ans Publikum zu bringen, tourt derzeit die von den Seychellen stammende Sängerin Sharon Ballard mit der Tribute-Show „One Night of Tina“ durch die Lande. Ins Congress Centrum Ulm kam wenig Publikum – vor allem echte Tina Turner-Fans, die die Karriere der Künstlerin über lange Zeit ihres Lebens begleitet hatten. Die, die gekommen waren, feierten Sharon Ballard oder Tina Turner.

Sharon Ballard singt in der Show viele unvergessliche Songs Tina Turners – angefangen mit „Nutbush City Limits“, von der Kleinstadt in Tennessee handelnd, in der Tina Turner aufwuchs. „River Deep – „Mountain High“, „I Don´t Wanna Lose You“, „Private Dancer“, „I Can´t Stand the Rain“, „Steamy Windows“ – die Liste ist lang, und Titel folgt auf Titel, anders als bei anderen Tina-Turner-Tributes, die auch ein Stück Lebensgeschichte der Sängerin erzählen.

Tribute-Show für Tina Turner im Congress Centrum Ulm

Sharon Ballard trägt die Löwenmähne, mit der Tina Turner in den späten 80ern auf die Bühne ging, und die in London tätige Musical-Sängerin hat eine ausgesprochen gute Stimme. Allerdings ist die Stimme anders als Tina Turners Stimme: weniger rauchig, weniger rau, härter. Doch auch die Songs sind ganz anders arrangiert: Sie sind auf Hip-Hop getrimmt, kommen ziemlich laut von der Bühne. Und zu jedem Song tanzen drei Männer und/oder zwei junge Frauen, die auch als Background-Sängerinnen fungieren, Hip-Hop-Choreografien. Das transportiert Tina Turners Songs aus fünf Jahrzehnten in die Gegenwart – und irritiert trotzdem. Denn der laszive Eros Tina Turners weicht einer deutlich aggressiveren Erotik. Freilich würde niemand behaupten, Tina Turner wäre in langweiligen und prüden Kleidern auf die Bühne gekommen – gewiss nicht. Doch waren die kurzen Röckchen ihrer Bühnenauftritte noch deutlich Po-bedeckender als die von Sharon Ballard und ihren beiden Backgroundsängerinnen. Und bei den drei Hip-Hoppern gehört der Griff in den Schritt zu den regelmäßig wiederkehrenden Bewegungsabläufen bei praktisch jeder Choreografie. Sex sells – aber die Songs Tina Turners verlieren viel von ihrem eigentlich vielschichtigen Charakter durch diese Interpretation.

Auch eine Entwicklung und Veränderung der Persönlichkeit Tina Turners spielt im Gegensatz zu anderen Hommage-Shows kaum eine Rolle. Vielleicht aber prägen sich die unvergänglichen Hits durch die zeitgenössischen Arrangements zusätzlich ein. Jene Songs aber wie „Golden Eye“, die von den Backgroundsängerinnen interpretiert werden, gelingen weniger gut.

Nach 75 Minuten ist die Show vorbei, Sharon Ballard und ihr Team aber geizen nicht mit Zugaben. „Rolling on the River“, „What’s Love Got to Do with it“ und „Simply the Best“ – und die werden vom Publikum stehend bejubelt.

