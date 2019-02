22.02.2019

Eine gläserne Stadt für das Edwin-Scharff-Museum

Michaela Melián hat für die Ausstellung „Ausgezeichnet!“ ihre Arbeit „Lunapark“ in Neu-Ulm aufgebaut. Sie ist Teil einer Ausstellung mit vielen prominenten Namen.

Von Marcus Golling

Der Tisch steht voller durchsichtiger Gefäße: Flaschen, Karaffen, Plastikbecher, dazwischen Plastikbecher, Glühbirnen, Eierschachteln, leere Kassettenhüllen. Krimskrams wie aus einer Wohnungsauflösung. Doch das von Prismen gebrochene Licht eines Diaprojektors entsteht aus diesem Sammelsurium an der Wand eine Landschaft, die wirkt wie eine Mischung aus einer orientalischen Stadt und einer futuristischen Skyline. „Lunapark“ heißt die Installation, welche die Künstlerin Michaela Melián diese Woche im Edwin-Scharff-Museum aufgebaut hat.

Die Arbeit gehört zur Ausstellung „Ausgezeichnet!“, die am Freitag, 1. März, eröffnet wird. Bis 23. Juni sind Werke von elf Trägern des Edwin-Scharff-Preises zu sehen. Mit diesem ehrt der Hamburger Senat seit 1955 jährlich das Gesamtwerk eines Malers oder Bildhauers, der in oder um Hamburg lebt. Die gebürtige Münchnerin Melián ist die jüngste Preisträgerin. So frisch, dass sie noch nicht einmal das Preisgeld bekommen habe, sagt die 62-Jährige und lacht. Dotiert ist die Auszeichnung inzwischen mit 15000 Euro, was ihre Bedeutung unterstreicht. Vor Melián wurden unter anderem Daniel Richter (2003), Anna und Bernhard Blume (1996), Franz Erhard Walther (1989) und Hanne Darboven (1985) mit dem Preis bedacht. Auch diese Künstler werden in der Neu-Ulm vertreten sein.

Michael Melián hat zwei Dinge mit Edwin Scharff gemeinsam

Melián, die 2008 auch schon eine Einzelausstellung im Ulmer Museum („Speicher“) hatte, hat zwei Dinge mit Edwin Scharff (1887-1955) gemein: Sie ist eigentlich stammt aus Bayern – und hat eine Professur an der Hochschule für bildende Künste (HfbK), zu Scharffs Zeiten noch Landeskunstschule, inne. Melián gibt gerne zu, dass sie lange Zeit wenig wusste über den großen Sohn der Stadt Neu-Ulm. „Ich habe nicht gewusst, wer Edwin Scharff als Künstler war.“ Als sie von der Auszeichnung erfuhr, habe sie sich in der HfbK-Bibliothek „alles über ihn auf den Tisch legen lassen.“ Und sei fasziniert gewesen von seiner Biografie.

Meliáns Werk freilich hat mit dem Scharffs kaum etwas gemeinsam: Die 62-Jährige, auch Gründungsmitglied der Avantgarde-Band F.S.K., arbeitet installativ und multimedial, mit Licht und Sound, oft bezieht sie sich auf Zeitgeschichte. Bei „Lunapark“ finden sich viele dieser Elemente: Unterlegt ist die Installation mit geisterhaften Glasklängen. Der Titel bezieht sich auf gleichnamige Vergnügungsparks, die nach 1900 in vielen Städten weltweit entstanden – und oft futuristisch anmutende Attraktionen boten. Eine zweite Referenz ist das St. Petersburger Lunapark-Theater, in der 1913 die Oper „Sieg über die Sonne“ uraufgeführt wurde, ein Gesamtkunstwerk des russischen Futurismus, an dem unter anderem der Maler Kasimir Malewitsch beteiligt war.

Für eine Ausstellung im Kunsthaus Bregenz im Jahr 2011, bei der Künstler der Gegenwart deren Ideen und Ästhetik aufnahmen, entstand die erste Version von Mélians Installation, eine weitere, größere war 2016 bei ihrer großen Einzelschau im Kunstbau des Münchner Lenbachhauses zu sehen. Die Künstlerin schafft für jede Raumsituation einen neuen „Lunapark“. An transparentem Rohmaterial dafür fehlt es Melián jedenfalls nicht. „Ich habe zehn Kisten davon zuhause.“

