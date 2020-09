vor 18 Min.

Eine große Investition für den kleinen Ort Biberach

In der Gemeinde Roggenburg werden in den nächsten Jahren Betreuungsplätze für Kinder fehlen. Eine Erweiterung des Kindergartens St. Sebastian soll Abhilfe schaffen. Doch das Vorhaben wird viel Geld kosten.

Plus Der Architekt hat den Entwurf für die Erweiterung des Kindergartens St. Sebastian in Biberach überarbeitet. Er geht von Kosten in Höhe von 1,2 Millionen Euro aus.

Von Angela Häusler

Knapp 1,2 Millionen Euro wird die Erweiterung des Kindergartens St. Sebastian im Roggenburger Ortsteil Biberach insgesamt kosten. Auf diese Summe kommt Planer Ulrich Müller, der am Dienstagabend im Gemeinderat den überarbeiteten Vorentwurf für das noch nicht endgültig beschlossene Bauprojekt vorgestellt hat. Er listete auch die zu erwartende Bausumme im Detail auf. Der Vorentwurf geht nun zur Begutachtung an die Regierung von Schwaben.

Wie in vielen Gemeinden, fehlen auch in Roggenburg Kindergartenplätze

Wie berichtet, fehlen in der Gemeinde Roggenburg in den nächsten Jahren Betreuungsplätze, die Erweiterung in Biberach soll Abhilfe schaffen: Eingeplant ist eine Krippengruppe mit zwölf Plätzen sowie Küche und Speiseraum für die Kinder. Ende Juli hatte Müller den Entwurf vorgestellt, der einen am Altbau orientierten Anbau vorsieht.

Der neue Komplex wird über einen Gang mit dem Bestandsgebäude verbunden und beinhaltet neben Gruppen- und Speiseraum auch sanitäre Anlagen, Wickelraum und Schlafbereich. Weil durch den Neubau ein Großteil der Parkplätze wegfallen wird, hatten schon im Juli mehrere Gemeinderäte ihre Besorgnis geäußert.

Auch am Dienstag äußerte Joachim Graf die Befürchtung, dass es wegen der Autos in der schmalen Straße „ein mittleres Verkehrschaos“ geben werde. Es gehe vor allem darum, dass dort gewendet werden müsse. Möglicherweise lasse sich noch eine Wendemöglichkeit schaffen, antwortete der Architekt.

Neue Ideen für den Außenbereich sind gefragt

Auch viele andere Kitas, etwa solche in Städten, hätten nur wenige Stellplätze zur Verfügung, ergänzte Müller. Die Mitnutzung von Parkplätzen des Hauses der Vereine nebenan sei zulässig, zumal die Kita-Parkplätze nur zu bestimmten Zeiten gebraucht werden. Eventuell, ergänzte Bürgermeister Mathias Stölzle, könnten auch noch Stellplätze parallel zur Fahrbahn an der Straße geschaffen werden, wenn die Gemeinde den Grund kaufen kann.

Bezüglich des Außenbereichs und entsprechender Spielflächen für die Kinder brauche es mit einem Neubau neue Ideen, sagte der Planer, denn große Teile des Gartens fallen dann weg. Für Details sei es aber noch zu früh.

Im nächsten Schritt will die Kommune das Vorhaben mit übergeordneten Behörden besprechen und außerdem klären, wie hoch die Fördermittel ausfallen. Die für die kleine Kommune hohe Investition lasse sich kaum verringern, sagte der Architekt auf die Nachfrage von Thomas Franke. Die Planung orientiere sich an den gesetzlichen Anforderungen. Die Gemeinde rechnet, nach Abzug der erhofften Fördermittel, mit einem Eigenanteil von 700000 Euro.

