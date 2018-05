00:34 Uhr

Eine klingende Tradition

Die diesjährige Saison startet am Sonntag mit dem Heeresmusikkorps

Am kommenden Sonntag steigt das 880. Paradekonzert. Der ausrichtende Verein, der 1995 gegründet wurde, hat am 13. Mai um 11 Uhr auf dem Marktplatz das Heeresmusikkorps Ulm unter Leitung von Oberstleutnant Matthias Prock zu Gast.

Zum 900. Konzert wird am 7. Oktober mit der Stadtkapelle Ulm im Kornhaus gefeiert, teilt Gerhard Bühler mit. Er ist Vorsitzender des 200 Mitglieder starken Vereins Ulmer Paradekonzerte, der mit Auftritten der Jungen Bläserphilharmonie Ulm auch jungen Musikern und Musikerinnen eine Plattform bietet. Gerhard Bühler und seine Stellvertreterin Helga Malischewski begehen zudem am 19. August ein persönliches Jubiläum. An jenem Sonntag wird das 500. Paradekonzert unter der Federführung der Beiden gespielt.

In den Jahren von 1860 bis 1940 fanden in Ulm an den Sonntagvormittagen auf dem Hauptwachplatz – heute steht an dieser Stelle die Sparkasse in der Neuen Mitte – in einem schmiedeeisernen Pavillon Paradekonzerte statt. 1978 trieb den Ulmer Stadtrat Helmut Betzler die Idee um, diese Tradition wiederzubeleben. Der Pavillon war bei der Bombardierung der Stadt im Dezember 1944 zerstört worden. Zum ersten Paradekonzert Betzlers im April 1979 seien über 2000 Besucher in die Hirschstraße gekommen, erinnert sich Bühler. Nach langer Standortsuche stellte sich der Ulmer Marktplatz als am besten geeigneter Platz heraus. Hoffnungen vieler Ulmer auf einen neuen Musikpavillon ließen sich – trotz des Fördervereins und diverser Spenden – nicht in die Realität umsetzen.

Nach Helmut Betzlers Tod im Februar 1995 wollten der damalige Kulturbürgermeister Götz Hartung und der 2014 verstorbene FWG-Stadtrat Udo Botzenhart die beliebten Veranstaltungen weiterhin fortführen und gründeten in Söflingen den Verein Ulmer Paradekonzerte e.V., zu dessen Vorsitzenden Gerhard Bühler und Helga Malischewski gewählt wurden.

Aus jener Zeit stammen auch die auf dem Marktplatz gepflanzten Bäume. Das größtenteils spendenfinanzierte Zeltdach des Architekten Adrian Hochstrasser, unter dem die Paradekonzerte auf dem Marktplatz über die Bühne gehen, wurde der Stadt im Mai 2000 übergeben – zu einem vom Ulmer Heeresmusikkorps gestalteten Konzert. (köd)

