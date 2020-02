18:00 Uhr

Eine neue Bar für Vöhringen

Drei Vöhringer übernehmen den „Seelenbunker“ im Keller des Josef-Cardijn-Hauses. Nicht nur Freunde des Kneipensports kommen dort auf ihre Kosten.

Von Franziska Wolfinger

Der Vöhringer Dartverein hat sich in der Vergangenheit nicht leichtgetan, eine dauerhafte Bleibe zu finden. Einen Ort, an dem die Kneipensportler ihre Dartautomaten für die wöchentlichen Trainigs aufbauen konnten. Das hat sich nun hoffentlich geändert: Jetzt ist die Gruppe im „Seelenbunker“ gelandet, wie der Keller des Josef-Cardjin-Hauses bei den alteingesessenen Vöhringern heißt. Auf dem Schild vor dem Gebäude steht bislang noch „Bierstüble“.

Warum der Seelenbunker Seelenbunker heißt

Die Bezeichnung „Seelenbunker“ komme wohl daher, dass in der Gaststätte im Keller früher häufig Leichenschmause stattgefunden hätten, erklärt Christian Steinlechner, einer der drei Betreiber der neuen Bar. Bei Anfragen würde sie die in Zukunft sicher auch ausrichten, aber die Betreiber wollen sich doch eher auf Geburtstage oder ähnliche Anlässe konzentrieren.

Seit Anfang des Jahres sind die Vereinsmitglieder im Keller des Josef-Cardijn-Hauses fleißig am Werkeln. Die Renovierung klappe mithilfe der Dartspieler ganz gut: „Im Verein haben wir verschiedene Handwerker, zum Beispiel Schreiner, die alle mit anpacken“, sagt Steinlechner. Der 37-Jährige plant, die neue „Kellerbar“ gemeinsam mit Simone Ebert und Markus Wiedner Mitte dieses Monats zu eröffnen. Alle drei sind langjährige Mitglieder des Dartvereins „1-Loch-Syndrom“. Wenn die Arbeiten weiter so zügig vorangehen, dürfte der gesteckte Termin ganz gut zu halten sein. Bislang wurden unter anderem die Wände neu gestrichen, die Bänke neu bezogen und die Küchenausstattung zum Teil erneuert. Die Stadt Vöhringen als Verpächterin des Lokals habe sich an den Kosten für letzteres beteiligt, sagt Steinlechner.

Die Kellerbar soll mehr als ein Vereinsheim sein

Auch wenn der Dartverein viel Energie in die „Kellerbar“ steckt, soll sie weit mehr als Vereinsheim für die Vöhringer Kneipensportler sein. Im Gegenteil: Die Kellerbar soll eine normale Bar sein und ist für alle offen. Steinlechner, Ebert und Wiedner wollen auch Veranstaltungen ausrichten: So gebe es schon die ein oder andere Anfrage für Geburtstagsfeiern. Die Gäste können nicht nur zum Dartspielen kommen, sondern auch zum Kegeln. Für die Bahn im Nebenraum gebe es schon einige Reservierungen, sagt Steinlechner.

Der Dartverein war bislang schon in einigen Locations in Vöhringen ansässig, unter anderem im ehemaligen Kino. 2014 hatte die Gruppe Teile des Capitolgebäudes in Eigenregie aufwendig umgebaut. Dann mussten sie dort doch wieder ausziehen. Als sich dann abzeichnete, dass es etwas werden könnte mit der „Kellerbar“ haben sich die drei Vereinsmitglieder bereit erklärt, den Betrieb zu übernehmen. Steinlechner, Ebert und Wiedner wollen sich die Dienste zu dritt aufteilen. Die Bar ist für alle drei ein Nebenjob und das erste Mal, dass sie Chefs in einem Gastronomiebetrieb sind.

Auf der Speisekarten stehen Pizza und Flammkuchen

Wie viel Organisationsaufwand es tatsächlich ist, bis der Eröffnung nichts mehr im Weg steht, habe sie tatsächlich etwas überrascht. „Wir haben uns das einfacher vorgestellt“, gibt Steinlechner zu. Wenn die Schanklizenz vom Landratsamt da sei, könne es eigentlich losgehen, so Steinlechner. Und Ebert ergänzt, sie habe derzeit immer ein Notizbuch neben dem Bett liegen. Nachts falle ihr immer noch die ein oder andere Kleinigkeit ein, die sie sich gleich aufschreiben müsse. Die Speisekarte dagegen steht soweit schon. Es soll typisches Baressen geben, erklärt Simone Ebert. Sie will Dinge wie Pizza, Flammkuchen, Pommes, Burger oder auch heiße Seelen servieren.

Die Gaststätte im Keller des Josef-Cardijn-Hauses war seit rund einem Jahr komplett geschlossen, davor war sie zumindest auf Anfrage, etwa zum Kegeln, geöffnet. Ab Mitte Februar soll wieder täglicher Betrieb sein: Geplant ist, dass die Kellerbar immer um 17 Uhr öffnet, sagt Ebert.

Lesen Sie außerdem:





Themen folgen