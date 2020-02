Eine wahrhaft rauschende Ballnacht am Theater

Plus Die Wiedererweckung des Ulmer Theaterballs nach Jahrzehnten - was hat sie gebracht?

Goldfarbene Vorhänge an der Theatergarderobe, Reihen von funkelnden Sektgläsern, erlesene Desserts in kleinen Glastöpfchen und zwei schwungvolle Orchester: Mancher Besucher des Ulmer Theaterballs , der schon in den 70er und 80er Jahren erwachsen war, bekam Samstagnacht glänzende Augen und erzählte von jener Zeit, als in Ulm pro Saison etwa ein Dutzend festlicher Bälle stattfanden.

Ein ganzes Stück dieses Glanzes brachte der erste Ulmer Theaterball nach Jahrzehnten zurück. Der Mut des Teams um Intendant Kay Metzger, das finanzielle Risiko eines ganz großen Balles einzugehen, wurde reichlich belohnt. Bis weit nach Mitternacht waren die Tanzflächen auf der großen Bühne und auf der Podiumsbühne überfüllt, die Besucher amüsierten sich prächtig.

Das Konzept des Theaterintendanten ging voll auf

Kay Metzgers Konzept ging voll auf: Eine einstündige Show der großen italienischen Oper vorangestellt, eine elegant-graziöse Überleitung zum Tanz durch das Ballett-Ensemble, eine lange Ballnacht auf der Theaterbühne mit dem Berliner Rambald Bellmann Orchestra – beziehungsweise unten im Podium mit der Mad Chick of Soul-Band – und dazwischen regionale Speisen à la Kalbsmaultaschen mit Kartoffelsalat und Schweinebäckchen auf Alblinsen mit Selleriepüree, und für den, der es exotischer bevorzugte, Thailändisches vegan oder mit Geflügel.

Obwohl die Bühne des großen Hauses viel Raum bietet, war kaum zu erwarten gewesen, dass sich die Tanzwütigen darauf so sehr drängen würden, dass Tänze mit einem gewissen Bedarf an Raum wie Wiener Walzer, Tango oder Quick Step vor Mitternacht praktisch kaum zu tanzen waren. Richtig Platz bekamen Ulms früherer Baubürgermeister Alexander Wetzig und seine Partnerin: Einen Milonga-Show Act der beiden leidenschaftlichen Tangotänzer gab es als Überraschung zu später Stunde. Wer diesen Bonus des Fast-schon-Profis nicht genießen konnte, dem wurde es auf der Bühne beim Tanz recht bald warm, der Schweiß floss in der drangvollen Enge in Strömen. Ähnlich im Podium, wo Soul und Groove zwar weniger Nähe der Tanzenden brauchen, wo es aber genauso voll wurde. Unter den Ballbesuchern waren viele, die wie Kay Metzger selbst mit Freude Fliege und Smoking ausgepackt hatten, andere kamen im dunklen Anzug, und ein ganz mutiger Ballbesucher sogar in Jeans und Turnschuhen. Ähnlich das Bild bei den Besucherinnen: Viele lange Kleider wurden getragen, aber auch Festlich-Kürzeres und einige Hosenanzüge mit Glitzeroberteilen.

Ein brillantes Opernkonzert

Ehe die Tanzbegeisterten die Bühne stürmen durften, präsentierte das Opernensemble im Großen Haus ein von Amelie Fried moderiertes brillantes Opernkonzert, das auch Besucher begeisterte, die Europas Opernbühnen regelmäßig bereisen. Vielleicht wäre sogar der berühmte Enrico Caruso in die „Bravo“-Rufe des Publikums für die beiden Tenöre Markus Francke und Luke Sinclair eingefallen, weilte der vor knapp hundert Jahren verstorbene legendärste Tenor der ersten Hälfte des 20 Jahrhunderts noch unter den Zeitgenossen. Aber halt, ließen nicht in den letzten Jahrzehnten der inzwischen verstorbene Luciano Pavarotti mit José Carreras und Plácido Domingo den Eindruck entstehen, dass die ganz großen Tenöre gerne zu dritt auftreten? Und in Ulm nur zwei? Nein, doch drei: Wenn Countertenor Benno Schachtner in der letzten Spielzeit quasi in ihr Fach eingreifen konnte, kann sie auch Tenor singen, fand die äußerst wandlungsfähige Sopranistin Maria Rosendorfsky. Man platziere einen großen Semmelknödel mit viel Petersilie direkt vor dem Rachen und lege los, empfahl sie dem Publikum – und überraschte tatsächlich mit Francke und Sinclair als vollwertiger Tenor mit Pavarottis Paradearie „Nessun dorma“ aus der Puccini-Oper „Turandot“. Das war furios, und beim Trinklied aus „La Traviata“ ergänzte die großartige Maryna Zubko mit Milva-Mähne das Belcanto-Programm, an dessen Ende das komplette Publikum des Großen Hauses den Solisten stehende Ovationen bereitete.

Und die Schauspieler spielen beim Ball mit

Eine Idee mit Esprit, die weitere Auflagen fordert: Kay Metzger band das komplette Ensemble mit Mini-Acts in die Ballnacht ein, oft so überraschend, dass mancher Besucher nicht gleich unterscheiden konnte, ob sich eine Szene gerade unter anderen Ballbesuchern abspielte, oder ob sie geplant war – wie jener Moment, als noch Scheiben geputz wurden, während die Besucher bereits beim Sektempfang waren oder jener, als ein wuseliger Gaetan Chailly zwischen den Besuchern eine große Torte zu balancieren versuchte, oder wie drei skurril gekleidete „Besucher“ ohne Karten versuchten, Ursula Zahn, die Leiterin des Besucher-Services, zu bezirzen.

Lesen Sie auch: Musical-Nacht verzaubert Besucher in Ulm

Wagner, Mahler, Brecht: Die Spielzeit 2020/2021 am Theater Ulm

Operettenvergnügen in Endzeitstimmung: Die Kritik zur "Csárdásfürstin"

Hellmut Hattler zeigt seine Bilder