14:28 Uhr

Einen kurzen Blick auf Söder erhaschen

Markus Söder (links) und Günther Oettinger, hier gemeinsam in der bayerischen Vertretung in Brüssel.

Der bayerische Ministerpräsident tritt am Mittwoch vor geladenen Gästen auf. Schon am Dienstag kommen prominente Politiker in die Fuggerhalle.

Weißenhorn Für zwei Tage wird Weißenhorn zum Treffpunkt der Polit-Prominenz. Christian Bernreiter, Deggendorfer Landrat und Präsident des Bayerischen Landkreistags, wird heute Mittag nach einer Begrüßung von Weißenhorns Bürgermeister Wolfgang Fendt und Landrat Thorsten Freudenberger in der Fuggerhalle die diesjährige Landkreisversammlung eröffnen. Auf der Veranstaltung für geladene Gäste werden am Nachmittag auch Landtagspräsidentin Barbara Stamm und Günther Oettinger, EU-Kommissar für Haushalt und Personal, sprechen. Zum Ausklang des ersten Konferenztages findet ein Festabend mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann statt.

Am morgigen Mittwoch kommt dann der bayerische Ministerpräsident Markus Söder nach Weißenhorn. Er wird zu Beginn der Tagung, gegen 9.30 Uhr, eine Rede in der Halle halten – allerdings auch wieder nur vor geladenen Gästen. Wenn Söder an der Fuggerhalle eintrifft, wird es für die Bevölkerung jedoch möglich sein, kurz einen Blick auf ihn zu erhaschen, wie aus der Pressestelle des Landratsamtes Neu-Ulm zu erfahren ist. Voraussichtlich noch am Vormittag wird er Weißenhorn wieder verlassen.

Insgesamt werden nach Angaben der Stadtverwaltung an den beiden Tagen mehr als 400 Personen und ein großer Anlieferverkehr an der Fuggerhalle erwartet. Wie berichtet, wird die Bushaltestelle der Realschule in die Herzog-Ludwig-Straße verlegt. Auch in der Illerberger Straße ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. (jsn)