11:10 Uhr

"Eins, Zwei, Drei": Publikumsstimmen zur Premiere am Theater Ulm

Die Inszenierung der Komödie von Ferenc Molnár spaltet im Publikum die Geister. Das sind die Meinungen zur Premiere in Ulm.

Von Dagmar Hub

Ulm Von Zustimmung bis hin zu Entsetzen: Selten ist das Premierenpublikum am Theater Ulm derart gespalten wie nach der Premiere von Sascha Nathans Inszenierung „Ein, zwei, drei“ – nach Ferenc Molnárs Bühnenstück und angelehnt auch an Billy Wilders in Berlin 1961 gedrehte gleichnamige Filmkomödie. Nathan lässt die Schauspieler im Stück in einem kurzen zweiten Teil das Ende des „alten weißen Mannes“ feiern. Viele Zuschauer lehnten es nach der Premiere ab, ihre Meinung zu äußern.

Die Ulmer Inszenierung von "Eins, Zwei, Drei" irritiert Zuschauer

„Ich bin ratlos“, gesteht Jean-Pierre Barraud ( Thalfingen). „Die Treppe im Bühnenbild war zwar klasse, aber der Klamauk ist mir viel zu lange, das war Ödnis, und es fehlt an Substanz. Es ist banal.“ Der kurze zweite Teil, den er eigentlich gut gefunden habe, habe ihn dann zu der Überlegung gebracht, inwieweit im Grund alle Menschen möglicherweise so handeln wie Anton Fuss und sich Mächtigen, oder auch Menschen mit Adelsnamen, unterordnen, aus Angst um den Verlust des Arbeitsplatzes beispielsweise. „Vielleicht war das der Sinn, dass es mich vorher 90 Minuten lang echt genervt hat. Der nackte Mann am Ende ist ein Symbol des auf sich Zurückgeworfenen. Als Kommunist wie als Kapitalist war er nicht er selbst, sondern eine Figur. Als Nackter muss er sich neu besinnen, weil Kleider ihn nicht zu irgendetwas machen. Er muss für sich überlegen, wer er ist.“

„Der Schluss kam für mich sehr überraschend“, sagt Doris Schiele (Ulm). „Aber er passt in unsere Zeit.“ Insgesamt habe sie die Inszenierung ganz amüsant und kurzweilig empfunden. „Und die Schauspieler haben sich sehr engagiert.“

Die Premiere am Theater Ulm erntete jedoch auch Lob

„Es war zwar besser als manches, was im Fernsehen läuft, und es stecken viele Ideen im Stück – aber es tut mir leid, es kam nicht viel dabei raus und es war ziemlich daneben und kitschig“, urteilt Jacqueline Dubuys (Pfuhl). „Der Regisseur hat sich zwar Mühe gegeben, und es war am Ende doch Fridays for Future auf der Bühne.“ Gut fand die Zuschauerin Nicola Schuberts Interpretation der jungen Lydia.

„Das Stück umfasst eine Stunde im Leben der Personen. Auf der Bühne dauert es zwei. Das zeigt die Längen“, erklärt Jürgen Steinacker(Ulm). „Der Schluss des Stückes – das, was Lydia und Anton Fuss sagen – ist eigentlich lyrisch und gefiel mir gut, aber es wäre besser gewesen, wenn dann der Vorhang gefallen wäre, ohne den ganzen Klimbim am Ende, der aufgesetzt wirkte.“ Den Schauspielern jedoch zollt Steinacker Lob. „Sie haben es gut gemeint.“

„Obwohl ich Humor habe, passt mein Humor oft nicht zu klamaukigen Komödien“, sagt Sylvia Weber aus Ulm. „Aber ich fand den Abend heute ganz nett und kurzweilig. Ob das Stück funktioniert oder nicht, liegt an den Hauptdarstellern, und die waren wirklich gut.“

„Grausam! Grausam! Dass es zu Ende war, was das Beste“, sagt Pjotr Jakubowitsch(Ulm) empört. „Man kann nur hoffen, dass das Jahr 2020 noch andere Premieren bringt, von denen man mehr mitnimmt als heute.“ Wäre die Inszenierung im Fernsehen gelaufen, „hätte ich das Gerät ausgeschaltet“, versichert der Ulmer.

