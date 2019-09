10:10 Uhr

Einstein-Marathon Ulm 2019 heute: Infos zu Ergebnissen, Termin, Disziplinen

Heute feiert der Ulmer Einstein-Marathon sein 15-jähriges Jubiläum. Hier erhalten Sie alle Infos zu den Disziplinen und den aktuellen Ergebnissen des Marathons.

Beim heutigen Einstein-Marathon 2019 in Ulm werden über 15.000 Teilnehmer erwartet. Der Marathon ist damit eine der größten Laufveranstaltungen im Süden Deutschlands. Unter der antretenden Läufern sind auch etwa 100 Sportler aus Afrika, Süd- und Nordamerika und Asien. Bereits zum fünfzehnten Mal findet das Sportevent in diesem Jahr statt. Wo genau sich der Start befindet, welche Strecken gesperrt sind und in welchen Disziplinen die Athleten antreten: Hier erhalten Sie alle Infos zum Einstein-Marathon 2019.

Termin des Einstein-Marathon Ulm 2019: An welchem Datum findet die Sportveranstaltung statt?

Der Einstein-Marathon 2019 in Ulm findet am heutigen Sonntag, den 29. September statt.

Ulmer Einstein-Marathon 2019: Startzeiten und Startorte der einzelnen Disziplinen

Sparkassen-Marathon

Offiziell vermessene Strecke 42,195 km

Start: Sonntag, 29. September, 9.10 Uhr

ZEISS-Marathon-Staffel – jetzt mit 4 Etappen

Etappen: 11 km – 11 km – 13 km – 7 km

Offiziell vermessene Strecke 42,195 km

Start: Sonntag, 29. September, 9.10 Uhr

Beurer-Halbmarathon

Offiziell vermessene Strecke 21,0975 km

Start: Sonntag, 29. September, 9.10 Uhr

Häussler-Handbike-Halbmarathon (HELMPFLICHT)

Streckenlänge: 20,0 km

Start: Sonntag, 29. September, 08.l40 Uhr

Inline-Halbmarathon (HELMPFLICHT)

Streckenlänge: 20,0 km

Start: Sonntag, 29. September, 08.45 Uhr

Husqvarna Group Power Nordic Walking

Halbmarathonstrecke

Start: Sonntag, 29. September, 9.10 Uhr (Aufstellung am Ende des Marathon/Halbmarathon-Feldes)

WMF BKK Gesundheitslauf

Ca. 5 km

Start: Sonntag, 29. September, 12.45 Uhr

Liqui Moly Citylauf

Ca. 10 km

Start: Sonntag, 29. September, 1. Start: 13.00 Uhr, 2. Start: 13:30 Uhr

DING-Walk

Ca. 10 km

Start: Sonntag, 29. September, ca. 13.35 Uhr

ratiopharm-Jugendläufe:

800 – 5000m

Start: Samstag, 21. September, ab 11:00 Uhr

(Ulmer Donaustadion)

Sport Sohn Mini-Marathon (Bambini):

Ca. 421m

Start: Samstag, 21. September, ab 10:00 Uhr

(Ulmer Donaustadion)

Anmeldeschluss zum Einstein-Marathon Ulm 2019

Anmeldeschluss Hauptläufe:

08. September 2019

Leider schon vorbei - Anmeldeschluss Jugendläufe & Mini-Marathon:

18. August 2019

Einstein-Marathon 2019: Straßen-Sperrungen in Ulm

Böfinger Steige (Ludwig-Beck-Straße – Donauhalle) 7.00 – 10.00 Uhr

Böfinger Straße (Basteistraße – Böfinger Steige) 7.00 – 10.00 Uhr

(Ausnahme: Für Läufer ist die Zufahrt z. VfL- und Stockmahdparkplatz frei)

Thalfinger Uferstraße (Donauhalle – Thalfingen) 7.00 – 10.00 Uhr

(Ausnahme: Für Läufer ist die Zufahrt zum Volkfestplatz bis 8.30 Uhr frei)

Gänstorbrücke (west) 8.00 – 15.00 Uhr

Münchner Str. westlich / Olgastr. südlich / (Willi-Brandt-Platz – Hafenbad), Frauenstr. (zw. Olgastr. – Heimstraße) / Griesbadgasse ( Heimstr. – Am Zeughaus) Gideon-Bacher-Straße 7.00 – 15.30 Uhr

Herdbrücke, Herdbrucker Straße, Donaustr., Marktplatz 7.00 – 15.30 Uhr

Neue Str. (Sattlergasse – Gänstorbrücke) 7.00 – 15.30 Uhr

Weinhofberg, Lautengasse, Fischergasse, Schwörhausgasse 8.00 – 15.30 Uhr

Glöcklerstraße, Hirschstraße 7.00 – 16.00 Uhr

Nördlicher und südlicher Münsterplatz 7.00 – 17.00 Uhr

Auch Neu-Ulm ist betroffen: Straßen-Sperrungen beim Einstein-Marathon 2019

Bitte lesen Sie die folgenden Zeitangaben mit einem "circa" im Kopf.

8.30 Uhr bis 14.00 Uhr: Pfuhler Weg

8:30 Uhr bis 14.30 Uhr

Holzstraße ( zw. Pfuhler Weg und Jahnstraße)

Jahnstraße ( zw. Holzstraße und Im Brittle)

Im Brittle ( zw. Jahnstraße und Sudetenstraße)

Striebelhofweg

Steinhäulesweg

Herbelhölzle ( Zufahrt Kleingartenanlage bis ca. 11:30 Uhr)

8.30 bis 15.00 Uhr

Brückenstraße

Augsburger Straße (zwischen Kantstraße und ATP)

Reuttier Straße (ATP – Ringstraße)

Künetteweg

Gedeckter Weg (Ostseite)

Friedrich Herdegen Weg

Turmstraße (Ausfahrt Ost / Richtung ZUP)

Meininger Allee ( zw.Turmstraße und Reuttier Straße)

7.00 Uhr bis 15.30 Uhr

Insel

Marienstraße

Augsburger Straße (Petrusplatz – Ludwigstraße)

Ludwigstraße (Augsburger Straße – Friedenstraße)

Friedenstraße (Ludwigsstraße – Petrusplatz)

Krankenhausstraße / Höhe Hieberschlucht

Petrusplatz

8.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Donau-Ufer (zwischen Offenhausener Steg und Steg Adenauerbrücke)

Ulmer Einstein-Marathon 2019: Die Ergebnisse

Alle Ergebnisse werden hier auf der offiziellen Seite des Einstein-Marathons veröffentlicht, sobald sie feststehen.

