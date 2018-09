06.09.2018

Eisbrecher machen die Arena zur Rockhölle

Am Samstag in der Arena: Alexx Wesselsky von Eisbrecher. <b>Archivfoto: Kaya</b>

Bei „Volle Kraft voraus“ am Samstag in Neu-Ulm gibt es harte Klänge von bekannten Künstlern

Neu-Ulm Hinter der Band Eisbrecher liegen ereignisreiche Monate: Platz eins in den Charts mit dem Album „Sturmfahrt“, eine Tour mit vielen ausverkauften Stationen. Gekrönt werden soll das 15. Jahr in der Karriere der Münchner Rocker von der zweiten Ausgabe ihres eigenen Festivals „Volle Kraft voraus“, das am Samstag, 8. September, erneut in der Ratiopharm-Arena über die Bühne geht – und auch abseits der Gastgeber bekannte Gäste bietet.

Die Tore der Halle öffnen bereits um 13 Uhr, das Programm beginnt dann um 15 Uhr. Den Anfang macht die Gruppe Schöngeist, wie Eisbrecher aus der bayerischen Landeshauptstadt. Es folgen die Göttinger Stahlmann (15.55 Uhr) und die Norweger Zeromancer (17.05 Uhr). Je später der Abend, desto prominenter die Künstler: um 18.25 Uhr übernehmen die Industrial-Pioniere Die Krupps, die schon seit den 80er-Jahren die Szene prägen. Das gilt zweifellos auch für Oomph! aus Braunschweig mit ihrer erfolgreichen Mischung aus EBM, Dark Wave und kernigem Rock – sie spielen um 19.55 Uhr. Den Schlusspunkt setzen dann natürlich Eisbrecher selbst mit einer Zwei-Stunden-Show, die um 21.30 Uhr beginnt. Die 2003 gegründete Formation um Sänger Alexander „Alexx“ Wesselsky gehört zu den erfolgreichsten Vertretern der „Neuen Deutschen Härte“.

Flankiert werden die Konzerte von einer Händlermeile, Autogrammstunden und einem Flohmarkt, für den die Männer von Eisbrecher einiges zusammengetragen haben, was Fanherzen höherschlagen lassen dürfte. Der Erlös aus dem Verkauf geht laut Veranstalter an einen guten Zweck. (mgo)

Vorverkauf Tickets gibt es online unter www.vkv-festival.de/tickets und an der Tageskasse an der Arena.

