16:06 Uhr

Eishockey-Fan schüttet Glühwein auf andere Zuschauer

Glühwein spielte am Samstagabend bei einem Polizeieinsatz in Senden eine zentrale Rolle.

Weil er sehr negativ auffiel, wurde ein 31-Jähriger am Samstagabend der Halle verwiesen. Der Mann darf auch kein Fußball-Stadion mehr besuchen.

Ziemlich ungebührlich hat sich am Samstagabend ein Zuschauer eines Eishockeyspiels in Senden verhalten. Unter anderem schüttete er Glühwein auf andere Zuschauer. Nach Polizeiangaben forderte ein Verantwortlicher den 31-Jährigen daraufhin auf, die Eishockeyhalle zu verlassen. Da der Sendener dem nicht nachkam, wurde die Polizei hinzugerufen. Erst als die Beamten damit drohten, ihn in Gewahrsam zu nehmen, verließ der Mann die Halle. Für die restliche Saison erhielt er ein Hausverbot. Der Mann ist laut Polizei als gewalttätiger Sportfan bekannt und hat für die aktuelle Fußball-Saison ein bundesweites Stadionverbot. (az)

