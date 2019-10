vor 18 Min.

Eislaufsaison am Donaubad startet am Donnerstag

Die Eislaufsaison in der Eissportanlage Ulm/Neu-Ulm am Donaubads startet am Donnerstag, 3. Oktober. Zunächst öffnet nur die Eishalle.

Jetzt heißt es wieder Schlittschuhe anschnallen und losdüsen: Die Eislaufsaison in der Eissportanlage Ulm/Neu-Ulm am Donaubads startet am Donnerstag, 3. Oktober, von 13 bis 21 Uhr. Zunächst öffnet nur die Eishalle, bis die Witterungsverhältnisse das Benutzen der Außenpiste ermöglicht. „Wir rechnen damit, dass der Außenbereich mit Beginn der Herbstferien geöffnet werden kann“, so Marketingleiter Martin Paul.

So hat die Eissportanlage des Donaubads am Wochenende geöffnet

Vor Ort stehen den Besuchern Umkleidemöglichkeiten, Schlittschuhverleih und ein Kiosk zur Verfügung. Die Eissportanlage hat in den nächsten Tagen folgende Öffnungszeiten: Freitag und Samstag, 4. und 5. Oktober, von 13 bis 22 Uhr sowie am Sonntag, 6. Oktober, von 10 bis 16 Uhr.

Die Eintrittspreise haben sich im Vergleich zur vergangenen Saison leicht verändert: Bei Erwachsenen und Ermäßigten wurden die Preise um je 30 Cent erhöht. Erwachsene bezahlen nun 5,50 Euro, Ermäßigte 4,50 Euro für die Tageskarte. Der Eintrittspreis für Kinder wurde um 20 Cent gesenkt, sie zahlen künftig 3,50 Euro. Kinder bis einschließlich vier Jahren sowie Geburtstagskinder jeden Alters haben weiterhin freien Eintritt. Die Familientarife und die Preise für die Dauerkarten wurden ebenfalls nicht verändert.

Aktuelle Infos gibt es auf der Homepage des Donaubads. (az)

