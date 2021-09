Elchingen

14:19 Uhr

58 Fässer mit ätzender Säure im Wald entsorgt: "Das ist unverantwortlich"

In einem Waldstück bei Oberelchingen wurden 58 Fässer mit Resten einer ätzenden Flüssigkeit illegal entsorgt.

Plus 58 Fässer mit Resten einer ätzenden Flüssigkeit wurden in einem Waldstück bei Oberelchingen illegal entsorgt. Im Ort ist man schockiert über die Tat.

Von Michael Kroha

Die Feuerwehr Oberelchingen musste am Mittwoch zu einem Gefahrguteinsatz ausrücken: 58 Fässer wurden illegal in einem Waldstück entsorgt. Zwar waren die Fässer mit einem Fassungsvermögen von rund 220 Litern größtenteils leer. Vereinzelt waren aber noch Reste einer ätzenden Flüssigkeit vorhanden. In Oberelchingen ist man schockiert über die Tat. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

